El escándalo interminable del príncipe Andrés: la sombra que alcanza a Beatriz y Eugenia

El escándalo del príncipe Andrés parece no tener fin. Desde que su nombre se vinculó a Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual y hallado muerto en prisión en 2019, la reputación del segundo hijo de la difunta reina Isabel II no ha dejado de tambalearse. Lo que comenzó como un caso judicial ha derivado en un terremoto institucional que sacude a los cimientos de la monarquía británica.

Virginia Roberts fotografiada con el príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell larazon

A sus 65 años, el príncipe Andrés sigue negando las acusaciones de abuso sexual presentadas por la estadounidense Virginia Giuffre, quien asegura haber sido víctima de Epstein y obligada a mantener relaciones con el entonces duque de York. Sin embargo, el peso de la opinión pública y la presión política han resultado insoportables. Andrés renunció a sus títulos y honores en octubre de 2025, incluyendo el uso del histórico título de Duque de York, mientras su exesposa, Sarah Ferguson, perdía también el de Duquesa de York. Una decisión que, según fuentes cercanas al palacio, la hizo romper a llorar.

Bajo el foco mediático

Pero la tormenta no termina ahí. Ahora, las hijas del príncipe Andrés, la princesa Beatriz (37) y la princesa Eugenia (35), se encuentran bajo el mismo foco mediático. De acuerdo con el Daily Mail, la Casa Real ha ordenado una revisión exhaustiva de sus cuentas, con el objetivo de descartar cualquier conexión con fuentes de financiación dudosas vinculadas al entorno de su padre.

Eugenia y Beatriz de York Beatriz de York instagram Beatriz de York

Las dos princesas, que siempre se mantuvieron fieles a Andrés pese a la controversia, afrontan así su momento más delicado. Una fuente real asegura que esta semana tuvo lugar una "reunión de crisis" en la Logia Real de Windsor. El ambiente fue, según testigos, "extremadamente tenso". Beatriz asistió sola, mientras que Eugenia optó por no presentarse.

El príncipe William, cada vez más involucrado en las decisiones internas de la familia real, habría dejado claro que no quiere ver a su tío Andrés en su futura coronación. Su mensaje es inequívoco: la nueva era de la monarquía británica no puede permitirse sombras del pasado.

El príncipe Guillermo y su tío, el príncipe Andrés Gtres

El escándalo del príncipe Andrés no solo ha puesto en entredicho a uno de los miembros más polémicos de la familia Windsor, sino que amenaza con extenderse a una generación que hasta ahora había logrado mantenerse al margen de los titulares. Las princesas Beatriz y Eugenia, conocidas por su discreción y su compromiso con causas sociales, podrían verse obligadas a redefinir su papel dentro de la institución que las vio nacer.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham guarda silencio. Pero en los pasillos de Windsor, el murmullo es claro: el caso del príncipe Andrés no ha terminado. Y el precio de la discreción, en la familia real británica, se paga cada vez más caro.