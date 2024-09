Las difíciles últimas horas de Julián Muñoz: a punto de ser sedado

La preocupación es máxima ahora mismo en el Hospital Internacional HC de Málaga, en el que se encuentra Julián Muñoz ingresado. Su familia ya no es capaz de disimular la angustia que atraviesa en estas que se consideran sus últimas horas. Aunque durante el fin de semana las noticias eran favorables y se hablaba de una leve mejoría en su “cáncer galopante”, lo cierto es que el que fuese alcalde de Marbella ha sufrido un empeoramiento repentino que ha hecho resonar todas las alarmas. La familia al completo se ha instalado en el centro de salud, para acompañarle en su partida. También muchos amigos íntimos del político, que desean despedirse de él e insuflar fuerzas a sus seres queridos en tan duras circunstancias. El goteo de información es constante, llegándose a afirmar que le “podrían sedar esta misma tarde”.

Así lo aseguran desde ‘Más vale tarde’ de La Sexta, tras hablar con la periodista Amparo de la Gama. Afincada en Marbella, conoce bien a la familia de Julián Muñoz y ha sido testigo del semblante serio de unos y el rictus desencajado de otros al enfrentarse a la misma noticia. Todo hace indicar que la familia ha sido alertada por los médicos que le atienden, de ahí el constante trajín en el hospital. Todos han coincidido este lunes en su habitación y abandonaban el centro tristes y mudos, optando por el silencio como toda respuesta a las preguntas de los reporteros.

La preocupación por el estado de Julián Muñoz ha ido creciendo según avanzan las horas de este lunes. La familia prefiere mantener el silencio y no dar más información, ante el agravamiento de su situación. Son numerosas las ocasiones en las que ha sido ingresado este verano, pero siempre remontaba y los suyos no perdían la esperanza, pese a que su enfermedad ha sido definida como “galopante”, precisamente por lo irreversible que resulta, además de la ferocidad con la que le ha atacado. El pasado día 15 de septiembre confiaba de nuevo su salud en el centro médico y se creía que sería como anteriores ocasiones, que tras unos días bajo cuidados profesionales regresaría a casa. No está sucediendo así y su estado ha empeorado considerablemente: “El nieto de Julián me comenta que en las últimas horas ha empeorado mucho. Ni la familia ni los médicos saben qué va a pasar en las próximas horas. Si hace unos días sí que estaban esperanzados, ahora ya no”, adelantan desde Telecinco.

De hecho, si antes Mayte Zaldívar y sus hijas se turnaban para no dejar solo a Julián Muñoz en el hospital, ahora han cambiado de forma radical su hoja de ruta. Este lunes no solo no se han organizado como días anteriores, sino que han coincidido todos en la misma sala: “Han acudido de forma apresurada al hospital”, detallan desde Antena 3 a las puertas del recinto médico. El ir y venir de familiares y amigos es constante y sus rostros no auguran buenas noticias, aunque por el momento han preferido dar la callada por respuesta y esperar a que llegue una noticia, buena o mala, para compartir. Se teme lo peor y, como es comprensible, los suyos ahora no tienen fuerzas para mostrar una esperanza que, al parecer, están perdiendo según avanzan las horas de un lunes cada vez más oscuro.