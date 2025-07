Mónica Carrillo habla de su cáncer de piel y muestra sus cicatrices: "La vida está llena de imperfecciones"

El verano de 2020 no fue nada fácil para Mónica Carrillo. La presentadora de Informativos de Antena 3 fue diagnosticada de un carcinoma basocelular, el tipo más frecuente de cáncer de piel. Una mala noticia que ella quiso compartir con todos sus seguidores y la opinión pública para concienciar sobre la enfermedad.

“Aunque no soy dada a contar detalles de mi intimidad, en aquella ocasión consideré que las redes podían servir para dar visibilidad a cuestiones como ésta. El tiempo me ha demostrado que así ha sido. Muchas personas me han escrito describiéndome su caso: heridas que no cierran, manchas, lunares irregulares… Si mi testimonio ha servido de ayuda para animar a ir a revisiones y calmar la angustia de alguien, me doy por satisfecha”, explicó entonces, palabras que Carrillo suscribe cinco años después de aquel “raro verano” que para ella estuvo marcado por “protección solar, apósitos, gorras y grandes dosis de paciencia y confianza en los médicos”.

Orgullosa, Carrillo muestra ahora la evolución de su cicatriz en la nariz, una herida que le recuerda la importancia de someterse a revisiones ante la más mínima duda y que consiguió superar una etapa complicada: “La vida, como nosotros, está llena de imperfecciones que hacen que este juego sea apasionante. (...) En ocasiones la vida nos da zarpazos. Creo firmemente que somos todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. A partir de ahora, a mí me acompañará este arañazo en el rostro. Ya nos estamos acostumbrando y creo que incluso nos caemos bien”.

Una marca, a priori insignificante, pero a la que Carrillo ha tenido que acostumbrarse a ver junto a su reflejo en el espejo, y que, lejos de esconderla, ahora muestra ante todos sus seguidores de Instagram: “Me aplico la filosofía japonesa del kintsugi: el arte de reparar las fracturas de la cerámica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las más grandes virtudes”.

Concluye Carrillo con valiosos consejos para sus seguidores, haciendo hincapié en la necesidad de someterse a revisiones periódicas. Un diagnóstico a tiempo es la mejor garantía de recuperación: “Cuídense, vayan al dermatólogo y protéjanse del sol. Salud”.

Un mensaje muy aplaudido en redes sociales, incluso entre los profesionales de la medicina. “Gracias por ayudarnos a visibilizar el cáncer de piel y por hablar de la cirugía de Mohs, desconocida para la población en general, pero importantísima para preservar la mayor cantidad de tejido sano posible”, le han dicho desde la clínica dermatológica IMR.