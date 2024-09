Muere Tito Jackson: así era la relación con Michael Jackson y el resto de sus hermanos

Tito Jackson ha fallecido a los 70 años. "Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar", lamentaron sus hijos TJ, Taj y Taryll en un comunicado publicado en Instagram el domingo por la noche.

El tercero de nueve hermanos, entre los que destacaron las superestrellas mundiales Michael y su hermana Janet, creció en una familia de músicos cuyas canciones todavía son escuchadas. Formó parte de los Jackson 5, compuesto por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael y el grupo familiar que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997 por éxitos de los años 70 como "ABC", "I Want You Back" y "I'll Be There".

La muerte de Tito ha sacudido a toda la familia, especialmente a sus hermanos, a los que estaba muy unido. La música era una pasión compartida y poco antes de morir había estado de gira por Europa junto a Marlon y Jackie. De hecho, durante su viaje, visitaron un homenaje levantado a Michael Jackson en Múnich, demostrando lo mucho que echan de menos al Rey del pop más de veinte años después de su muerte.

“Antes de nuestro show en Múnich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo visitamos el hermoso monumento dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar especial que honra no sólo su memoria sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu”, escribió Tito en su cuenta oficial de Instagram.

Obit Tito Jackson ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La relación de Tito con todos sus hermanos era muy estrecha, incluido Michael Jackson. Es más, cada cumpleaños, el cantante recordaba al artista fallecido a través de sus redes sociales, en una nueva muestra de amor y cariño por él. “¡Feliz cumpleaños, Michael! Hoy, honramos no solo tu cumpleaños, sino el increíble legado que dejaste atrás. Has tocado incontables vidas, dejando un impacto duradero y una influencia que se sentirá durante las generaciones venideras. Te extraño, MJ, pero tu luz siempre brillará”, escribió junto a una imagen de su hermano en su perfil de Instagram el pasado 29 de agosto, cuando Michael habría alcanzado los 66 años.

Los Jackson observan con pesar cómo el paso del tiempo va mermando su célebre familia. En 2018 tuvieron que lamentar, además, la muerte de su padre, Joe Jackson, que perdió la vida a los 89 años tras haber sido hospitalizado.