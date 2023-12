Se lanza la primera grabación de estudio perdida durante 50 años de Michael Jackson

Era casi un mito. Se sabía que la sesión de grabación se había producido, pero no había rastro de la misma. Mientras que todos los estrenos discográficos de genios como Bob Dylan, Elvis o los Beatles están documentados, el debut en un estudio de Michael Jackson, por entonces miembro de los Jackson 5, el grupo de sus hermanos, permanecía perdido desde hace más de 50 años. Después de una concienzuda búsqueda, la cinta ha sido encontrada y mañana se publicará en todo el mundo en formato de vinilo.

El 13 de julio de 1967, Michael Jackson, de ocho años, y sus hermanos entraron en el estudio One-Derful en Chicago para lo que sería su primera sesión de grabación. Esta sesión marcó la primera vez en la vida del joven Michael que cantó en un micrófono de estudio y captura el primer momento en que su voz fue grabada en cinta. Sirve como la primera evidencia encontrada del desarrollo de The Jackson 5 bajo el ala de One-Derful, uno de los sellos de propiedad negra más influyentes de Chicago, antes de Steeltown Records, un momento que anteriormente se había perdido por completo en la historia. Desde ese día, hace 56 años, la grabación de “Big Boy (One-Derful Version)” nunca ha sido lanzada digitalmente al público, hasta ahora en formato de vinilo.

El descubrimiento del maestro de estudio fue realizado en 2009 por el periodista del Chicago Reader Jake Austen. Mientras escribía una historia sobre el primer sencillo de The Jackson 5, encontró el rastro de una cinta que nadie sabía que existía. La grabación contrasta marcadamente con la música pulida y meticulosamente elaborada que The Jackson 5 crearían más tarde para Motown. En el original, somos testigos de un apasionado Michael de ocho años, a solo unos meses de hacer la transición de su vida como un niño común y corriente en Gary, Indiana. Una versión posterior de "Big Boy", regrabada en una sesión separada, fue lanzada como el primer sencillo de The Jackson 5 por Steeltown Records en enero de 1968.

“Este fue su primer paso en la música. No puedo creer que su voz, junto con la de sus hermanos, resonara durante décadas. Es un testimonio de que la historia de los Jackson, al igual que nuestra música, sigue siendo atemporal. Y la mejor parte es que algunas ganancias se destinarán a una fundación local para ayudar a las familias de Gary, Indiana”, anunció Katherine Jackson. “Estamos inmensamente orgullosos y emocionados de traer esta importante pieza de la historia de la música al mundo. Esto demuestra realmente cómo los activos digitales tienen el potencial de prolongar la vida y mejorar el valor del arte de manera profunda”, apunta por su parte Michel D Traore, cofundador y director ejecutivo de anotherblock.