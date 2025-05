Natalia Ferviú rompe su silencio sobre Frank Cuesta tras haber admitido sus mentiras: "Los bullies saben elegir a sus víctimas"

Frank Cuesta es uno de los protagonistas del día. El televisivo, después de que unos comprometedores audios lo pusieran contra las cuerdas, se ha visto obligado a emitir un vídeo admitiendo que ha mentido durante años a la audiencia y a todos sus seguidores sobre su vida.

"No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer", reconoce Frank Cuesta sobre su verdadero estado de salud. Respecto al santuario, admite que ha comprado todos los animales. "Podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos", confiesa.

El mensaje de Natalia Ferviú

Desde la publicación del vídeo, Frank Cuesta es TT en X y las reacciones no se han hecho de esperar. Natalia Ferviú, muy tajante, le ha dedicado unas durísimas palabras al televisivo en esta red social, reviviendo el conflicto que vivió con él en 2018 durante una entrevista que concedió Frank en "Yu no te pierdas nada" con motivo de la promoción de uno de sus programas dedicado a los toros.

Ahora, tras conocerse el fraude de Frank Cuesta, Natalia Ferviú ha sido muy clara en X, rompiendo con la discreción que siempre le ha caracterizado. "El daño ya está hecho. Desafortunadamente no es posible dar marcha atrás para borrar el linchamiento que sufrí por parte de este señor y sus seguidores más "fieles". Lo pasé mal. Muy mal. Tuve que hacer una vez más un gran ejercicio de contención para poder estar callada. Porque si no, le daba justo lo que este tipo de personajes buscan: promoción a toda costa", comienza diciendo la estilista en su tweet. "Me hubiese encantado poder contar entonces que al llegar aquel día a la radio, en lugar de "hola" lo primero que dijo, mirando a Gonzalo de producción, fue: "¡Qué pinta de marica tienes!". Pero hubiese sido mi palabra contra la suya. No había mucho que hacer. Posiblemente mi cara de estupefacción —ante esto por un lado y por otro, que viniese a defender la tauromaquia alguien como él—, fuesen motivos de sobra para ir a por mí: los bullies saben elegir a sus víctimas", desvela la comunicadora.

""La vida es injusta a veces" es lo que pensaba cada vez que los medios, creadores de contenido y sus fans le hacían la ola. Pero igual va a ser verdad eso de que las mentiras tienen las patitas muy cortas, y que el tiempo pone a cada cual en su lugar. Que te vaya bonito, Frank Cuesta. Te deseo de corazón que aproveches el haberte quitado tremenda mochila llena de mierda para revisarte y ser un tipo, además de honesto, mejor. Yo también voy a andar más ligera a partir de hoy. Firmado: Una animalista de teclado", finaliza Ferviú, firmando con la forma con la que se refirió a ella durante su conflicto.

Su polémica en 2018

Natalia Ferviú, animalista y antitaurina, fue mu crítica con Frank Cuesta en la radio por su programa dedicado a los toros. "Es curioso que Frank pida empatía para los taurinos pero se mofe del colectivo animalista (...)Vi su programa. Representa a una España caduca y obsoleta", sentenciaba la comunicadora. Tras sus palabras, Frank le dedicó un vídeo intentado desmontar sus argumentos. "Solamente dije que era una animalista de teclado. Eres el claro ejemplo de animalista que a mí no me gusta", dijo el Cuesta sobre la estilista, exigiéndole respeto, tanto a él como a su trabajo.