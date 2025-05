Sonsoles Ónega, entre lágrimas con el doloroso testimonio de Norma Duval

Norma Duval ha conseguido conmover a Sonsoles Ónega con su doloroso testimonio, y es que la vedette se ha sincerado respecto a algunos de los peores momentos de su vida. Desde la perdida de su hermana Carla a causa de un cáncer de un cuello de útero en 2010, hasta el último y trágico mazazo que ha recibido con el fallecimiento de su sobrino Juan Carlos.

Captura de Norma Duval en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Sonsoles Ónega, entre lágrimas durante la entrevista de Norma Duval

Al ver las imágenes y repasar la vida de la que siempre ha considerado su alma gemela, Duval no ha podido evitar romper a llorar. "Me pones esto y... era un auténtico amor", la ha definido. "Ella era la pequeña de los hermanos y siempre fue como un juguete; cariñosa, generosa... era maravillosa". Además, también ha dejado muy claro que Carla era una gran madre, y que lo más triste de su partida fue tener que "irse con unos niños tan pequeños".

Captura de Sonsoles Ónega y Norma Duval durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Juan Carlos fallecía a los 36 años

Sin embargo, el peor golpe llegaba el pasado agosto, cuando su sobrino Juan Carlos se quitaba la vida a los 36 años. Un dolor que la vedette tiene muy reciente y que ha arrancado las lágrimas de la propio Sonsoles Ónega. "Cuando una persona necesita ir al psicólogo, tiene que ir", ha advertido. "¿Cómo será lo que tenía en la cabeza para no pensar en sus hermanas, su madre o en su familia?", se ha lamentado Duval. Y es que tal y como ha explicado en 'Y ahora Sonsoles', jamás se imaginó que su sobrino estuviese tan mal. "Yo hablé con él un domingo, 'todo fenomenal, todo estupendo', y el jueves me llamaron y me dijeron que había muerto. Fue tal impacto, que no sé ni cómo explicarlo".

"Una muerte así, que no te la esperas y de alguien tan joven", sostenía muy afectada. Y es que el joven dejaba atrás a un hijo recién nacido de apenas dos meses, algo que su familia sigue sin asimilar. "Ahí empieza otra vez la lucha de salir corriendo, y aquí estamos", ha concluido Duval ganándose un sentido abrazo por parte de la presentadora.