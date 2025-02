Primeras imágenes de Paola Olmedo tras operarse la boca

La semana pasada se dio a conocer que Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, había pasado por quirófano para someterse a una delicada intervención estética. La exnuera de Carmen Borrego se ha operado el tercio inferior de su rostro para mejorar el aspecto de su mandíbula y despedirse de una encía sobresaliente que la acomplejaba más de lo parecía.

“Se llama cirugía ortognática y consiste en reposicionar los maxilares, tanto el superior como el inferior. Hay casos en los que un exceso necesita una implantación y dar cortes en la mandíbula. Tiene que ir siempre acompañado con un tratamiento de ortodoncia previa. Lo más importante es la coordinación con el odontólogo y maxilofacial”, explicó en el programa “Fiesta” el odontólogo Simón Pardiñas.

Pocos días después de pasar por el quirófano, Paola Olmedo se ha dejado ver ante las cámaras de “Europa Press” retomando su rutina, una clara muestra de que su operación ha ido bien y se recupera favorablemente. Eso sí, la ex de José María Almoguera lucía una mascarilla quirúrgica que impide a la opinión pública comprobar cómo ha quedado su rostro tras la intervención. Lo cierto es que aún no ha pasado el tiempo suficiente y lo más lógico es que su cara todavía presente hinchazón o que el aspecto actual esté muy lejos del resultado final, apreciable dentro de unas cuantas semanas.

En cualquier caso, no parece que Olmedo quiera “regalar” su nuevo aspecto a la opinión pública, sino que lo más probable es que lo muestre en la portada de alguna revista, seguramente “Lecturas” o “Semana”, las publicaciones favoritas de la que fue su familia política, previo pago de un jugoso cheque y bajo el previsible titular de “La nueva cara de Paola Olmedo”.

Aunque su relación con las Campos ya es cosa del pasado, parece que Olmedo sigue la estela de la mediática familia al pasar por quirófano para modificar algo que no le gusta y, después, recuperar la inversión de la operación con una llamativa portada.

Cabe recordar que, antes de someterse a la intervención, Olmedo lucía en su dentadura una ortodoncia, necesaria para recolocar los dientes antes de pasar por quirófano.

José María habla de Paola

El hijo de Carmen Borrego se sinceró en “Gran Hermano VIP”, donde se encuentra concursando, sobre la relación con su exmujer y madre de su hijo: “Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda”, comenzó diciendo, para después abordar el asunto de su ruptura.

“Fue muy duro, porque me divorcié queriendo a mi mujer (...) Actualmente aún nos tenemos mucho cariño, somos amigos. Pero se rompía la familia que habíamos creado (...) Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí… Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo”.