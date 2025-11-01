Olivia de Borbón medita llevar a Isabel Preysler a los tribunales

El enfado de Olivia de Borbón con Isabel Preysler va "in crescendo". La primera acusa a la segunda de mentir en sus memorias en uno de los capítulos en los que se refiere a su madre, la fallecida Beatrice von Hardenberg, a la que acusa de haber filtrado la información referida a una presunta infidelidad de Isabel a su entonces marido, Julio Iglesias.

En las memorias se dice que la Preysler quedaba a escondidas con el Marqués de a Griñón, con el que acabaría contrayendo matrimonio. Olivia desmiente rotundamente esta hipótesis y, según su entorno, se plantea presentar batalla a Isabel en los tribunales.

Murió con ese dolor

"De los muertos no se habla, y menos cuando no pueden defenderse. Mi madre sufrió mucho por culpa de ese rumor y hasta en su lecho de muerte se lamentaba por esa mentira. Pero ahora Isabel lo cuenta como si fuera una verdad absoluta, y es totalmente falso". Y amenaza con un "no descarto demandarla".

Hasta el momento, Preysler no ha salido al paso de estas informaciones, y parece que sigue manteniendo lo que asegura en su libro, no es una mujer amiga de conflictos y prefiere no contestar a los ataques de Olivia, ni tampoco a los de su marido, Julián Porras Figueroa, quien también manifiesta que "a las personas que están muertas hay que respetarlas. Mi suegra era una gran señora. Mi mujer ya ha hablado con un abogado para ver qué se puede hacer en un caso como este",