Julián Porras, marido de Oliva de Borbón, carga contra Isabel Preysler tras la publicación de sus memorias: "Me parece feo, de mal gusto y poco elegante"

La publicación de "Mi verdadera historia", las memorias de Isabel Preysler, ha causado un gran revuelo en el mundo del corazón. En ellas, la socialité se ha sincerado sobre algunas de las cuestiones más desconocidas de su vida, desde su relación con Julio Iglesias a Carlos Falcó. Más allá de sus cartas con Mario Vargas Llosa, su último amor, la "reina de corazones" ha relatado algunos de los momentos más íntimos de su vida sentimental. Uno de ellos ha provocado el enfado de Olivia de Borbón, hija de Francisco de Borbón y Beatriz von Hardenberg, por lo que cuenta de su madre.

Según Isabel Preysler, Beatriz von Hardenberg habría filtrado que estaba manteniendo un romance secreto con el marqués de Griñón. "Cuando Jaime Peñafiel, con Carmen Martínez Bordiú de testigo, reprodujo el mensaje que alguien había dejado en el contestador, reconocimos la voz: era Beatriz von Hardenberg, duquesa de Sevilla, a quien delató su inconfundible acento alemán. Jamás entendí por qué lo hizo. Puedo tener mis sospechas", relata la madre de Tamara Falcó en su libro.

El enfado de Olivia

Olivia de Borbón, hija de Beatriz, era una de las primeras en reaccionar a las memorias de Isabel, asegurando rotundamente que lo que cuenta la socialité de su madre es falso. "De los muertos no se habla y menos cuando no pueden defenderse. Mi madre sufrió muchísimo con ese rumor infundado y hasta en su lecho de muerte se lamentaba porque dijeran esa mentira. Pero ahora lo cuenta como una verdad absoluta y es falso", declaraba la aristócrata a Beatriz Cortázar en "Informalia".

Olivia de Borbón y Julián Porras Gtres

Diez días después de la publicación de las memorias, Julián Porras, marido de Olivia, ha cargado contra Isabel Preysler, desvelando cómo se encuentra su esposa. "Olivia está enfadada, porque a nivel personal creo que a las personas que ya no están entre nosotros y no se pueden defender hay que tenerles respeto. Respeto, es mi manera de ver las cosas. Y bueno, me parece feo, me parece de mal gusto y sobre todo me parece poco elegante. Y sobre todo, que puede tener unas consecuencias legales en muchos casos. Sé que ha hablado con un abogado", ha sentenciado el empresario.

Julián Porras defiende a su suegra Beatriz

"Mi suegra era una señora muy excéntrica y podíamos decir muchas cosas, pero sobre todo lo que no era mentirosa. Y meterte con personas que no se pueden defender es muy feo", ha insistido Porras. Aunque no ha querido entrar en más polémicas, no ha dudado en defender a su suegra "porque era una señoraza. Y hablar de personas que no se pueden defender, pero que no lo digo yo, que lo está diciendo todo el mundo, me parece e muy mal gusto, de muy mala educación y de todo menos elegante".

"Mi mujer es una señora y mi suegra era impresionante, una señoraza de arriba abajo. Y mi suegra era una señora que se crio entre castillos, ¿de acuerdo? Y luego otras personas han ido a hacerse reportajes a esos castillos. Es la diferencia", ha zanjado sobre el asunto.