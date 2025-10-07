Violeta Magriñán, en el hospital tras perder la visión en un ojo

Violeta Magriñán es de las que quiere dejarse sorprender por la vida y no busca tanto sumar hitos. Así sucedió con la maternidad, algo a lo que siempre decía que no se aventuraría, pero ahora no duda en reconocer que es lo mejor que le ha pasado en la vida. De ahí que no se plantee vestir de blanco y protagonizar una boda que acapare todas las miradas, aunque si su amado Fabio hinca rodilla derecha en el suelo y le pide matrimonio, tiene claro que dirá “sí, quiero”. Pero ahora su mente está más centrada en solucionar su calvario de salud.

Y es que en los últimos meses ha sufrido varios reveses que le han hecho acudir más de lo deseado al hospital, como así acaba de suceder de nuevo. Lo que más le preocupó en su momento fue haber sido diagnosticada hace unos meses de tiroiditis de Hashimoto, con la que ha estado lidiando este tiempo. En medio del proceso se topó con los inconvenientes de un brote de gripe B, que mermó sus fuerzas y la dejó postrada en cama durante días. Pero en la noche de este lunes ha tenido que ponerse de nuevo en manos de los doctores.

Violeta Magriñán, de nuevo en el hospital

La influencer ha tenido que poner rumbo de urgencia al hospital en la noche del lunes. Estaba ya lista para irse a la cama a dormir, cuando comenzó a encontrarse indispuesta. Finalmente decidió solicitar ayuda profesional, informando religiosamente a sus seguidores a través de su perfil de Instagram sobre el nuevo revés que ha sufrido su ya maltrecha salud: “Ayer el día terminó con un giro dramático de los acontecimientos. Esta noche me acosté sabiendo lo que es una migraña de aura”, desvelaba cómo sufrió un episodio de fuerte dolor de cabeza que viene acompañado de otros síntomas más alarmantes.

story de Violeta Magriñán Instagram

Mediante una fotografía tomada desde la cama del hospital y con una vía colocada en su brazo izquierdo, Violeta Magriñán daba más detalles de lo sucedido. “A las 5:30 horas me han dado el alta en el hospital. Anoche cuando subía las escaleras para irme a dormir perdí de repente la vista del ojo derecho y empezó un dolor de cabeza que no os puedo describir con palabras. Me asusté mucho, pensé que me estaba pasando algo grave, vomité del propio dolor de cabeza, no podía siquiera abrir los ojos porque me molestaba la luz”, describe su fuerte episodio de migraña.

“En mi vida me había pasado algo así. La migraña de aura se produce por la falta prolongada de sueño, el estrés y el exceso de pantallas. Sí, tengo la combi completa”, reconocía Violeta cómo cumple los tres ingredientes para ser víctima de este mal. Pero ya ha tomado cartas en el asunto: “Hoy he cancelado todos mis quehaceres. Esta mañana he llevado a mis nenas al pediatra que tenían cita y después al cole, voy a estar todo el día en modo zen, porque he dormido dos horas y todavía me noto rara. Si el conductor de taxi que me llevó está madrugada al hospital está viendo esto: GRACIAS”, cierra el mensaje la influencer.