Oscar 2025: Conan O' Brien, el maestro de ceremonias que acabará la gala como el hombre más atractivo del mundo

Conan O’Brien asume esta noche la tarea de presentar la ceremonia de la 97ª edición de los Premios Oscar tomando el testigo de Jimmy Kimmel, maestro de ceremonias en varias ediciones. Para prepararse, su antecesor se sometía desde dos meses antes a una dieta personalizada con pequeñas raciones para poder entrar en el esmoquin.

97th Annual Academy Awards preparations ALLISON DINNER Agencia EFE

Para Conan O’ Brien este es su debut. De hecho, nunca había asistido a los Oscar. Aunque el sentido del humor lo trae de fábrica, estos últimos días ha asegurado que la presentación le produce respeto. Al mismo tiempo, reconoce que siente cierta atracción por las cosas que le asustan. Tiene 61 años y es comediante, escritor, productor, músico y actor de voz estadounidense. Es principalmente reconocido por haber presentado el programa nocturno "Late Night with Conan O'Brien" en la cadena estadounidense NBC entre 1993 y 2009.

Se define como un hombre viajero y cinéfilo. Desde que asumió la presentación, ha vivido unos meses agotadores emocionalmente, planteándose la manera de gustar y de gustarse a sí mismo. Es un trabajo que le llega en un momento vital importante, ya que sus padres murieron hace poco más de tres meses con solo tres días de diferencia en la casa de su infancia en Massachusetts. Poco después llegaron los incendios y su barrio en Los Ángeles tuvo que ser evacuado. Cuando su esposa le llamó para preguntar qué salvaba, su primer pensamiento fue una carta de 1980 del autor y ensayista EB White, que le respondió a otra que él le había enviado.

Todavía sigue viviendo en un hotel y la carta está colgada en una de las paredes de la habitación. Se ha preparado a conciencia su papel. Ha trabajado con diez guionistas, ha probado los chistes con su equipo y no ha dejado de escribir ideas. Lleva escribiendo comedia desde los 18 años, pero sabe que no existe una fórmula que garantice el éxito con el público. No ha avanzado demasiado, pero sabe que, por mucha que sea su preparación, la marcha de los Oscar le obligará también a improvisar sobre el escenario. "¡Estos son unos Oscar que no querrás perderte!", ha declarado.

De Jimmy Kimmel, con quien cenó una noche para hablar de la ceremonia, recibió varios consejos. Uno, asegurarse de que al hablar de un actor esté en su asiento. Otro, sentarse entre acto y acto, porque aguantar de pie durante las horas que dura el evento puede resultar insoportable. Ha visto todas y cada una de las películas nominadas, pero prefiere reservarse su opinión porque entiende que, igual que él, están viviendo uno de los momentos más emocionantes de sus carreras.

97th Academy Awards - Red Carpet Roll Out Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

Otro de sus grandes retos es entretener con sus chistes sin molestar al personal. Piensa que será inevitables aliñar con algo de ideología política sus intervenciones, pero es consciente de que hace un flaco favor al público que opine diferente. ¿Logrará un equilibrio? Lo único que ha podido aventurar en estos días previos es que se encuentra en plena forma, que se ha sometido a varios tratamientos estéticos para lucir su mejor versión y que habrá cambios de esmoquin. Solo espera que, al final de la gala, Estados Unidos descubra que es uno e los hombres más atractivos del mundo.