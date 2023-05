Óscar Tarruella, perito en el caso Biondo: "Raquel Sánchez Silva ha sido su peor enemiga"

Óscar Tarruella es un rostro conocido en el análisis de la crónica negra. Ha participado en la resolución de crímenes complejos como investigador criminal en los Mossos d'Esquadra durante más de 25 años. También ha investigado casos mediáticos como perito judicial contratado por las familias, como la muerte de la Veneno y la de Mario Biondo. Ahora sale a la venta su primer libro, "Diario de un agente de homicidios”" (Plaza & Janés), en el que aborda algunos de los crímenes que más han marcado su carrera profesional.

- Tiene fama de tozudo. ¿Le ha servido para cazar a muchos delincuentes?

- : La verdad es que si, he cazado a muchos malos. Fueron veinticinco años como Mosso d’Escuadra, abandoné el Cuerpo durante un tiempo y me reincorpore en el 2022.

- ¿Cuál es el caso más complicado al que se ha enfrentado?

- El del asesino del trenecito, que mató y descuartizo a su esposa. Era un hombre que conducía un pequeño tren y que intentó matar a otras mujeres, vivía muy cerca de la frontera y se podía escapar en cualquier momento, y gracias a que pude encajar las piezas del puzzle fue posible detener a aquel psicopata.

- ¿En las situaciones de mayor peligro aparece el miedo?

- Si, un policía sin miedo estaría cercano al psicopata. El miedo existe, no se va nunca, pero a fuerza de acostumbrarte a situaciones de máximo riesgo, tu mente y tu organismo se va adaptando. No es lo mismo como te late el corazón en la primera investigación que cuando ya llevas cien o doscientas.

- ¿Ha visto la muerte de cerca?

- Muchas veces. Mi madre me dice que mi abuela me protege desde el cielo. Yo siento que algo me protege del peligro.

- ¿Y ha matado a alguien?

- Gracias a Dios, no. He estado en tiroteos, soy tirador selecto, instructor de policías, pero, afortunadamente, no he tenido que matar a nadie.

- Dos de los casos a los que se ha enfrentado como perito judicial son los de las muertes de La Veneno y de Mario Biond.

- Si, y el de Deborah Fernández, que me gustaría que mencionaras, solo por la influencia del entorno del único inculpado, bueno, ahora se le llama investigado, porque hay gente muy poderosa en ese entorno, pero conseguimos la exhumación del cuerpo.,,

- Intentan que el caso de Biondo se reabra en España.

- Ya se han presentado en el juzgado ciertos documentos muy importantes para que se abran diligencias nuevas.

- Extraña que la viuda de Mario, la presentadora Raquel Sánchez Silva, no colabore en este proceso.

- Esa mujer ha sido su peor enemiga, por cómo ha llevado sus declaraciones en los tribunales, y ante la Prensa. Su actitud ha conseguido que la gente desconfíe de ella.

- ¿Y en el caso de la Veneno?

-Creo que el fiscal no tiene nada de ganas de investigar, y no creo que deba sentirse por encima del bien y del mal. Un funcionario tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. Y estos endiosamientos se tienen que acabar en nuestra sociedad.

Oscar fue el marido y representante de la artista Mónica Naranjo y parece que su matrimonio no acabó nada bien: "Fue una relación tóxica por parte de los dos, en el sentido de que una relación sana se basa en la confianza mutua, en el diálogo, en respetar la libertad del otro, y éramos grandes compañeros de trabajo pero nuestra relación matrimonial no funcionaba como tal. Y algo que no tolere es que ella se approvechara de hablar de mi propia sexualidad en un programa de televisión para promocionarlo. Me irritó mucho".

- Su actual compañera sentimental, Lidia, le ha devuelto la confianza en el amor.

- Es un ser de luz, una persona buena, hacía años que dejé de creer en una relación con una mujer bondadosa y ella me ha devuelto esa fe.

- ¿Cómo está su hijo?

- Fenomenal. Es diseñador en una compañía internacional de videojuegos, esa muy bonito ver que ha cumplido el sueño de su vida.