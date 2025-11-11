Simoneta Gómez-Acebo descifra el estrecho vínculo de su madre con el Rey Juan Carlos

Simoneta Gómez-Acebo ha querido dar un paso inesperado. Por primera vez, la sobrina del Rey Juan Carlos se sienta en un plató de televisión y ha elegido a Sonsoles Ónega para confesarse. Acude a ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3 para charlar sobre su tradicional rastrillo solidario, Nuevo Rastrillo, que ya abanderó en su día su madre, la infanta Pilar. Por seguir su legado y contribuir con los más necesitados sigue convocando a todos a colaborar, como se lleva haciendo desde 1968. Ese año en el que ella misma nació y su madre dio levantó.

La prima del Rey Felipe VI considera justo ayudar a los niños a tener un nuevo futuro. Especialmente por su condición real: “Hemos tenido una suerte enorme en la vida y algo hay que devolverle a la sociedad”, dice orgullosa de su labor, que ya ha ayudado a más de 15.000 niños. Un trabajo en el que también se involucra su familia. Este año, con la infanta Elena a la cabeza en la inauguración, como relevo a su madre, “porque la Reina Sofía está de viaje”, desvela su sobrina. Pero también ha hablado, y mucho, de su tío y sus polémicas.

Simoneta Gómez-Acebo se moja al hablar del Rey Juan Carlos

La sobrina del Emérito ha repasado junto a la presentadora la vida de su madre, a modo de homenaje al legado de la infanta Pilar. Una mujer clave en la historia que, para su hija: “Mi madre era refugio ya no solo para los Borbones, sino para muchísima gente. Era generosa de espíritu y de carácter, con sentimientos de mamá gallina. Mucha gente que no era de la familia se ha sentido parte de ella, porque ella se lo ha hecho sentir”. Al recordarla no ha podido evitar emocionarse, pues nota mucho su ausencia. Han sido años complicados con la muerte de sus hermanos y el vacío que dejan aún cuesta asimilarlo.

Sobre los vínculos familiares se ha reconducido la conversación en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. La amiga de la Reina Letizia se ha interesado por cómo es la relación del Rey Juan Carlos con el resto de miembros del clan. Especialmente cómo era la que mantenía con su hermana y atesora aún con Margarita: “No hacía falta pegamento, porque los tres hermanos se llevaban muy bien y mi tío y Margarita se siguen llevando”, confiesa, aprovechando la ocasión para promocionar su rastrillo: “Los tres han colaborado con Nuevo Futuro”.