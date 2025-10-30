Ibai Llanos se ríe de si mismo tras ser comparado con un perro: "Nunca hay una comparación buena"

Ibai Llanos ya está acostumbrado a ser trending topic por casi cualquier motivo: sus retransmisiones, sus opiniones, sus eventos o incluso su aspecto físico. Pero esta vez, el streamer vasco ha alcanzado un nuevo nivel en el ecosistema de la cultura meme: miles de usuarios de X (antes Twitter) lo han comparado con un perro de ojos saltones, y la comparación -tan absurda como viral- ha terminado generando una ola de comentarios que el propio Ibai no ha podido ignorar.

Todo comenzó con un vídeo aparentemente inofensivo: un usuario subió la grabación de un perrito con una mirada tan intensa como desconcertante, animando a la comunidad a ponerle nombre. Entre las respuestas más celebradas, alguien escribió: "Ibai". Bastó ese guiño para que las redes hicieran lo que mejor saben: convertirlo en fenómeno. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de "likes", "retuits" y réplicas, con ediciones en las que se comparaba al streamer y al can con una precisión casi quirúrgica.

"Dios me va a castigar, pero se parece a un youtuber muy, muy famoso", decía uno de los comentarios más compartidos, aludiendo a Ibai sin mencionarlo directamente. Sin embargo, pronto el propio protagonista se dio por aludido.

Lejos de molestarse, Ibai reaccionó con su característico humor ácido. Desde su cuenta de X, el creador de La velada del año escribió:

"Lo de que hoy haya recibido 4.000 menciones diciendo que soy este perro es de hijos de puta, eh".

El comentario, como era de esperar, se volvió aún más viral que el meme original, provocando una segunda ola de bromas, montajes y memes dentro del meme. Poco después, el streamer llevó el tema a TikTok, donde -con su tono mezcla de incredulidad y resignación cómica- se dirigió directamente a sus seguidores:

"¿Tanto me parezco a este perro? ¿De verdad somos tan iguales? Responded, por favor, que me estáis haciendo daño, eh".

El vídeo, que ya acumula cientos de miles de visualizaciones, muestra a un Ibai entre divertido y resignado ante la capacidad inagotable de las redes para encontrar parecidos imposibles. "Nunca hay una comparación buena. Este perro es raro, joder", concluyó entre risas.

Y aunque esta vez el parecido canino no sea precisamente halagador, la reacción del streamer demuestra por qué sigue siendo un fenómeno único. En un ecosistema donde muchos optan por borrar, silenciar o demandar, Ibai prefiere reírse primero y capitalizar después.