Paula Echevarría se moja y da su opinión sobre el estilo de la Reina Letizia

Paula Echevarría es una de las influencers más famosas de nuestro país y se ha consagrado como un referente de estilo. Su perfil de "Instagram" es uno de los que más miradas acapara por sus looks y cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores. Son muchas las marcas que quieren a la actriz como embajadora y es una de las personas más reclamadas en el mundo de la moda y de la publicidad. Su trabajo en redes lo compagina con el mundo de la interpretación y de la comunicación, pero a día de hoy, es muy difícil separar la figura de Paula Echevarría de su faceta como influencer.

La asturiana es considerada como una de las mujeres que mejor viste de nuestro país y un referente en moda y elegancia. Y, en su última intervención ante los medios durante un evento en Málaga, Paula Echevarría se ha mojado y ha dado su opinión sobre el estilismo de la Reina Letizia. La prensa internacional ha caído rendida a la mujer de Don Felipe VI y la actriz española no iba a ser menos, que no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la monarca.

La Reina Letizia

"Me gustan sus looks y me gusta mucho que arriesgue, me encanta", comenzaba diciendo Paula Echevarría sobre los estilismos de Doña Letizia. "Hay que modernizarse, empecemos por la Casa Real. Me gusta mucho que arriesgue y que lleve cosas que nadie espere que lleve y que se líe parda porque se ve un trozo de piel. Eso me gusta", declaraba la actriz, alabando la figura de la Reina de España. La mujer de Felipe VI se ha consagrado como un icono mundial de moda y elegancia, sabiendo plasmar su personalidad en cada uno de sus looks, algo que ha reivindicado también la asturiana: "Ya no tiene esa preocupación por querer demostrar. Ya ha demostrado y es ella".