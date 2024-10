Caos por la DANA en la academia de Rafa Nadal en Mallorca: las imágenes de la inundación

La DANA que estos días azota el Levante peninsular y parte del Mediterráneo se ha cebado con las Islas Baleares. La madrugada de este lunes ha sido especialmente complicada en Mallorca, donde los bomberos han tenido que rescatar a cinco personas atrapadas por el repentino aumento de agua en carreteras y calas, debido a las fuertes lluvias que descargaron con fuerza sobre el territorio. Como medida de seguridad, el Consell de Mallorca ha informado que siete carreteras permanecían cerradas por inundaciones al inicio de esta mañana.

Una de las zonas que más afectada se ha visto ha sido Manacor, la localidad natal de Rafa Nadal y donde se levanta su escuela de tenis, Rafa Nadal Academy. De hecho, las instalaciones del centro se han inundado y los bomberos se han visto obligados a intervenir para achicar el agua con bombas de extracción, tal y como muestran las imágenes que ilustran esta pieza.

“Estamos actuando en diferentes incidentes en la zona de Migjorn y Levante de Mallorca. Entre los más destacados, un vehículo atrapado en la carretera entre Campos y la Colònia de Sant Jordi, una acumulación de agua en la Rafa Nadal Academy y en el torrente de la zona del matadero en Manacor”, han confirmado desde la oficina de Bombers de Mallorca.

La Rafa Nadal Academy es mucho más que una escuela de tenis. Se trata de un complejo cuyas instalaciones incluyen desde restaurantes, spa y clínicas hasta espacios deportivos y alojamientos de primer nivel para los interesados en pasar una estancia más prolongada enfocada no solo en el tenis, sino en el bienestar.

De momento, se desconoce cuántos huéspedes se han visto afectados por las inundaciones del recinto o el alcance de los daños materiales, puesto que, por fortuna, no hay que lamentar ninguno humano.

Los bomberos achicando agua de la Rafa Nadal Academy en Manacor, Mallorca Gtres

La escuela abrió sus puertas el 19 de octubre de 2016 de la mano de Rafa Nadal y Roger Federer, y dispone de 140 plazas residenciales para los alumnos. Entre los deportistas que se han formado en sus instalaciones se encuentra Casper Ruud, que fue número 2 del mundo, finalista de Roland Garros 2022 y 2023, US Open 2022, ATP Finals 2022 y Masters de Miami 2022.

El adiós de Rafa Nadal

Este incidente se produce solo dos semanas después de que el tenista anunciaba que se retiraba de las pistas tras una larga y exitosa carrera deportiva, en parte por los problemas musculares que empezaba a sufrir a consecuencia de su edad.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que, evidentemente, es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar”, dijo en su comunicado.