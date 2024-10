Cristina Pedroche, sobre su vestido de las campanadas Nochevieja: "Va a ser lo puto más. Habrá sorpresas por todos lados"

Nunca le ha encantado la idea de prodigarse por los eventos, y mucho menos desde que dio a luz a su hija, a quien intenta dedicarle todo el tiempo que le sea posible. Pero la de ayer era una ocasión especial a la que Cristina Pedroche no podía faltar. La presentadora se presentó en el Palacio de Santoña de Madrid para apoyar la lucha contra el cáncer de la mano de “Elle For Hope”, una gala benéfica que congregó a otros muchos rostros conocidos.

Luciendo un espectacular diseño de Juana Martín porque “un evento importante merece un look importante”, Pedroche expone a LA RAZÓN lo importante que es fomentar la inversión en investigación sobre el cáncer y que todo el mundo aporte su granito de arena en la medida de sus posibilidades: “Cada uno desde nuestra posición tenemos que aportar lo que podamos, pero creo que todos podemos hacer algo”.

El último gran “sarao” en el que se dejó ver fue en la presentación de su libro, “Gracias al miedo”, con el que se mostró más vulnerable que nunca y expuso los terrores que la atormentaban desde que dio a luz. Ansiedades y angustias que requirieron de ayuda profesional para ser tratadas, y aunque sigue en el proceso, celebra ante quien esto escribe todo lo que ha recorrido en el camino.

“Estoy mejor, avanzando con buena letra. No puedo decir que estoy bien al 100 %, pero es que creo que la mujer que era antes de dar a luz ya no está ni va a volver. Aun así, ya estoy encontrando cosas en mí que me recuerdan a mi yo del pasado. Estoy mucho mejor y mucho más tranquila. No te voy a decir que ya no lloro, porque de vez en cuando tengo alguna bajona, pero voy mejor”, asegura.

Cristina Pedroche presenta "Gracias al miedo", su primer libro Gtres

A punto de superar la barrera de los 35 años, hace balance de lo aprendido en los últimos años y concluye que “me gusta la persona que soy y en la que me estoy convirtiendo. Soy más madura, más paciente… He aprendido a tener paciencia conmigo misma, a aceptar que no todo saldrá como yo me imagino, pero lo importante es que la niña esté bien, que esté feliz y siga creciendo como lo está haciendo. Eso quiere decir que lo estoy haciendo bien, y eso es lo que me digo todo el rato”.

Pedroche soplará las velas el próximo 30 de octubre, una fecha especial que por fin se siente preparada para celebrar: “El año pasado no lo disfruté mucho porque era el primer año que tenía a la niña, y el primer año te cambia mucho todo. Este año ya me apetece celebrarlo y disfrutar. No soy de las que lleva mal hacerse mayor. Qué bueno es poder disfrutar cada año que sumas y celebrarlo aunque sea de forma íntima, con mi famila”.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Instagram

Quien no faltará, por supuesto, será su marido y padre de su hija, Dabiz Muñoz. Son el perfecto ejemplo de matrimonio bien avenido, aunque ellos prefieren verse a sí mismos como “un equipo”. Se apoyan mutuamente cuando uno lo necesita, como ha sido el caso de Pedroche en el último año. “He podido contar siempre con Dabiz. No solo es un padre maravilloso, que por supuesto lo es, sino que es un marido excepcional”, presume orgullosa.

La otra gran fiesta de Pedroche

La cuenta atrás ha comenzado y ya se vislumbra a la vuelta de la esquina la otra gran celebración para Cristina Pedroche. Un año más, será la encargada de presentar en Antena 3 las campanadas de Nochevieja, casi un evento canónico. Aunque ahora está centrada en su cumpleaños, asegura que a partir de noviembre todos tienen que estar atentos para descubrir las pistas que irá dejando sobre un momento que promete marcar un antes y un después en su historia ligada al fin de año.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en Campanadas Redes Sociales

“Este año va a ser lo puto más. Este es el año 11 que las hago, así que los otros 10 se olvidan. Comienza una nueva etapa, una nueva década y va a haber sorpresas por todos lados. Antes, el interés se centraba en el vestido o la causa, pero este año hay más cosas. Tenéis que estar atentos todo el rato. Va a ser espectacular, creo que va a ser el año que más yo me voy a sentir”. Eso sí, hay cosas que nunca cambian: “Por supuesto, el diseñador de mi vestido será Josie. Siempre con él”.