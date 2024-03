Primeras imágenes de Sara Carbonero tras su preocupante mensaje desde el hospital

Hace dos días Sara Carbonero hizo saltar todas las alarmas sobre un posible bache de salud al publicar una preocupante carta desde el hospital en Instagram, donde acumula más de 3 millones y medio de seguidores. En ella, la periodista no especificaba si se trababa de algún problema propio o de un allegado cercano, pero la realidad es que se encontraba en un centro sanitario y el post se llenó de multitud de mensajes de amor y cariño. "No sé si me gustó mucho leerte o muy poco. Qué bonito escribes, pero por una parte ojalá no haberlo escrito nunca. Eres superespecial", escribió Juliette Casillas, una familiar de Iker, en la alarmante publicación.

"Me produce una extraña alegría que en la habitación 678, justo en este momento, alguien lee exactamente el mismo libro que yo, probablemente en el mismo sofá de polipiel, con la misma incertidumbre", comienza diciendo el escrito de Carbonero. "Todos sabemos la necesidad de cariño y afecto en estos días interminables. Entre estas paredes se valora mucho más cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier soplo de aire fresco. Cualquier buena noticia (...) A través de la ventana observo que la gente en la calle está de manga corta y yo duermo con dos mantas. Lo de dormir, es un decir (...) Y ya, con la noche bien entrada, abro a la vez el sofá cama y el libro que me tiene absorta y leo uno de los proverbios, que dice: "Allá va la lengua donde duele la muela"", expresaba la periodista.

Sara Carbonero se deja ver realizando su quehaceres diarios Europa Press

Gracias al comentario de una de sus seguidoras, pudimos saber que Sara Carbonero se encontraba en la planta de oncología de la Clínica Universidad de Navarra, mismo centro en el que fue intervenida de urgencia en 2022 por esta enfermedad. "Me ilusiona y emociona que sea una iniciativa de mi hija Elena , enfermera de oncología en la CUN, y que los libros y la música de mi madre hagan mejor las vidas de los demás", escribía esta usuaria en la publicación.

Dos días después del preocupante mensaje, la periodista ha reaparecido públicamente y ha sido fotografiada haciendo sus distintos quehaceres en el día de hoy, como llevando a su hijo al entrenamiento de fútbol y repostando gasolina a los pocos minutos después. En las imágenes, Sara Carbonero luce muy buen aspecto, el de siempre. A pesar de desatar todas las alarmas sobre su estado de salud, la comunicadora ha retomado su vida sin dar explicaciones y, de momento, se desconoce si fue ella la que estuvo ingresada o un familiar cercano.