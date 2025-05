Prince Royce, el rey de la bachata: "Mi familia me mantiene firme"

Algunos rostros conocidos de nivel internacional se encontraban en Madrid el pasado lunes cuando se produjo el apagón general en España. Un día antes, el domingo, se celebraron los Premios Platino y allí lucieron sus mejores galas actores de la talla Enzo Vogrincic, Eva Longoria, Paz Vega, Lux Pascal o Úrsula Corberó. También el cantante Prince Royce, el rey de la bachata, que actuó durante la gala.

El corte de energía pilló al artista en las oficinas de su discográfica “y tardamos cuatro horas en volver al hotel por el tráfico que había, era horrible”, cuenta a LA RAZÓN. Aun así, se queda con el buen sabor de boca que le dejaron los Premios Platino: “Fue la primera vez que estuve en un evento de cine, donde pude representar mi musica y mi bachata. Estuve con muchos colegas y fue muy bien. Es un orgullo representar la música latina que me ha llevado al mundo entero”.

Presenta, además, “Eterno”, su nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 16 de mayo y en el que versiona éxitos del pasado, para acercar a las nuevas generaciones los himnos que se han convertido en iconos de la música: “Es un álbum donde reinvento clásicos del pop, convertidos en bachatas. Hay canciones de Elvis Presley, The Beatles… Estoy muy contento de cantar canciones icónicas, adaptándolas a mi voz pero manteniendo su esencia. Son temas eternos”.

El cantante Prince Royce Gaby Herrera

-“Eterno” es un concepto muy potente. ¿Qué más le gustaría que fuera eterno?

Yo creo que todos los artistas queremos que nuestra música sea eterna y llegue al público durante años y años. Además, obviamente, me gustaría que el amor fuera eterno. Tener a mi familia, a mis padres y seres queridos para siempre, que no tengamos que sufrir su pérdida, pero es el círculo de la vida. Por eso hay que vivir cada momento. Lo aprendimos el lunes con el apagón, que por unos momentos no sabíamos lo que estaba pasando y todos pensamos en nuestras familias.

-¿Es usted un hombre nostálgico?

A todos nos da un poco de nostalgia cuando vemos fotos o vídeos del pasado. La música crea eso, porque te recuerda a cuando fuiste al concierto o a comprar el vinilo. En mi caso, en este disco hay muchas canciones que me evocaban a cuando iba a comprar CD’s a la tienda. Eso se ha perdido, aunque la venta de vinilos está subiendo y yo creo que por esa nostalgia por una época en la que había mucha música real, canciones románticas… y es lo que he querido evocar en este álbum. Me gustó mucho el proceso de hacerlo y fue muy nostálgico para mí también.

-¿Qué le gusta hacer cuando no está trabajando?

Siempre intento visitar a mi familia en Nueva York o mis padres vienen a verme a Miami cuando pueden. Mi hermana también viene mucho. Podemos juntarnos siete u ocho primos y estar hablando o jugando. También tengo una perra y salgo mucho a pasear con ella. Además, buceo, juego al golf o voy al gimnasio. Me gusta moverme mucho y estar en la calle.

-Vuelve a nombrar a su familia. ¿Es un hombre muy familiar?

La familia es muy importante para mí, son los que me mantienen firme. Mi hermana me da opinión de todas las canciones, una opinión sincera y real. Para mí, mi familia ha sido la clave para mantener los pies en la tierra.

-Ha batido innumerables récords, colaborado con artistas como Shakira o Jennifer Lopez, lanzado numerosos éxitos. ¿Qué más le queda por hacer?

Cada día tengo una meta nueva. Creo que es muy importante tener siempre una meta, no solo en la música, sino en cualquier trabajo. Este proyecto era lo que quería hacer hasta ahora, pero sí tengo más cosas que quiero hacer próximamente y que no quiero decir para no gafarlas (ríe). Me gustaría hacer algo de cine, cosas muy diferentes a la música.

-Además, el 9 de agosto fue proclamado como el Día de Prince Royce en Nueva York por el alcalde Bill de Blasio en 2018. ¿Cómo se sintió?

Es algo que nunca me había imaginado, que nunca pensé, pero me siento muy agradecido y honrado con el público que ha apoyado tanto mi carrera. Eso fue un gran logro para mí.

-¿Se siente querido en España?

La primera vez que llegué a España, en 2010, creo que hice 15 shows en una semana. Desde entonces, siento el calor de la gente en España, por redes, y por eso es un lugar que nunca falta en mis giras o promociones.