"He comprado un hombre en el mercado": las perlas de Antonia Dell'Atte, que hoy cumple 65 años

La vida ha edulcorado el carácter de la modelo italiana Antonia Dell'Atte, pero no su cualidad de diva. Con sus ojos azules, su escultural figura y un rostro que, al romper cualquier canon, ensalza su enigmática e imperecedera belleza, la ex de Alessandro Lequio y madre de su único hijo, sigue caminando como una star-system.. Nació hace 65 años en Ostuni, en el extremo norte del tacón de Italia, una tierra de vinos y olivos y de los virtuosismos del Barroco de Lecce.

Tenía solo 24 años cuando posó por primera vez para Giorgio Armani, la firma con la que trabajó durante varios años. Para el diseñador fue su musa y la modelo que mejor lució la silueta de hombros anchos que inventó en la década de los 80 para empoderar a la mujer. Su carrera frenó cuando se enamoró hasta la médula del conde Lequio. Contrajeron matrimonio el 12 de octubre de 1987 y tuvieron a su hijo Clemente, pero la bonita historia de amor dio un giro cuando la familia se trasladó a España, por motivos de trabajo de Alessandro.

Antonia Dell'Atte, en la polémica por los maltratos de Alessandro Lequio larazon

Cuando la prensa destapó el idilio de su marido con Ana Obregón, emergió el volcán Dell’Atte, un volcán activo lleno de lava y humo que agitó la televisión de los noventa. Decidió hablar en "La máquina de la verdad", un programa presentado y dirigido por el periodista Julián Lago, que emitió Telecinco entre 1992 y 1994. Siete millones de personas estuvieron siguiendo el programa esa noche y, desde ese día, las mujeres empezaron a visitar la peluquería con su foto, querían el corte de Antonia Dell’ Atte. Copiar su peinado era fácil, imitar su marcada personalidad, no tanto.

No tuvo reparo en llorar la traición públicamente. Llamó a Ana Obregón "tonta, fantasiosa, mentirosa, sinvergüenza y de inteligencia muy corta". "Ella busca un título nobiliario", declaró a la revista "Pronto". "Tiene silicona hasta en el cerebro", dijo tiempo después en Diez Minutos. Por su parte, Obregón respondió: "A veces es mejor callarse porque si se revuelve en la basura sale el mal olor".

LA ACTRIZ ANA GARCIA OBREGON Y EL CONDE LEQUIO BESANDOSE EN LA DECADA DE 1990 KP GTRES

En el año 2000, Antonia volvió a trabajar como modelo de Armani para la muestra organizada en honor al estilista en los Museos Guggenheim. Ese mismo año se atrevía con la música y sacó un disco que llevaba por título, "He comprado un hombre en el mercado". Poco a poco, se hizo asidua de concursos y programas de éxito.

Antonia Dell'Atte, emocionada tras recibir una carta de su hijo / Foto: 'MasterChef Celebrity' larazon

En 2016 posaron juntas para la revista "Hola". "No somos íntimas, no nos adoramos y no lo hacemos todo juntas, pero nos llevamos muy bien. La nuestra es una reconciliación de verdad" aclaró Ana. Las aguas se calmaron, pero a raíz de la maternidad por gestación subrogada escribió un mensaje en sus redes: "Disfrutando con mi hijo: simplemente el mejor, Clemente Lequio, un regalo de Dios. Me gusta Miami porque es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas patéticas e insoportables y sobre todo, egoístas y egocéntricas. ¡Huir siempre! Mamma mía".