¿Qué son realmente Victoria Federica y Roca Rey? Sale a la luz toda la verdad sobre su relación

La vida sentimental de Victoria Federica está en boca de todos y genera muchísima curiosidad. Desde que la hija de la infanta Elena cortó su relación con Jorge Bárcenas hace aproximadamente un año, la socialité ha sido relacionada a lo largo de todo este tiempo con muchos rostros conocidos, como el torero Roca Rey. Pero la última escapada de la aristócrata a Barcelona con el piloto Albert Arenas ha desatado los rumores sobre un posible noviazgo entre ellos, conformando así un posible triángulo amoroso.

Después de semanas de suposiciones, Carmen Lomana ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre este asunto, desvelando cuál es la verdadera relación que existe entre Victoria Federica y Roca Rey. La televisiva tiene muy claro que el torero, ahora mismo, no tiene ningún tipo de interés en la nieta de Don Juan Carlos. "Roca ahora tiene una novia, una novieta... y con el piloto no sé, pero con el torero no. Creo que a lo mejor en un momento hubo algo pero ahora no seguro, es su amiga como lo soy yo", ha confesado la socialité sobre el diestro y la aristócrata.

Victoria Federica en los toros. GTRES

Roca Rey está en estos momentos con una chica que no es Victoria Federica, así que se esfuman todos los rumores existentes entre una posible relación sentimental entre ambos. Según Carmen Lomana, solo son amigos, aunque desconoce si en el pasado ocurrió algo más entre ellos. Sacando al peruano de la ecuación amorosa, todo apunta a que el joven que ocupa en estos momentos el corazón de la aristócrata es el piloto Albert Arenas, con el que fue a ver a Coldplay este fin de semana en la Ciudad Condal. Ambos jugaron al despiste y entraron por separado, intentando esquivar a la prensa, pero no pudieron evitar que saliese a la luz su plan secreto.