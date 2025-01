Quién es La Dani, el actor que sonroja a Almodóvar por su pelo de "señora mayor"

Los Premios Feroz 2025 se celebraron anoche en Pontevedra con una gala que arrancó con el humor irreverente de su maestro de ceremonias, La Dani. El malagueño, que se define cantante, actor y peluquero no binario, se arrancó sin demasiado acierto por "Las cosas del querer", de Ángela Molina y Manuel Bandera. Al grito de "¡Buenas noches, maricones!" anticipó lo que vendría después: descaro, soflamas contra el patriarcado y algún comentario mordaz. El peor parado, Pedro Almodóvar, al que pidió trabajo. "Llámame ni que sea para cardarte ese pelo de señora mayor que llevas".

Lo más explosivo de su actuación fueron sus cambios de looks. De la maxi gabardina negra en la alfombra roja pasó a una túnica bordada con flores para la ceremonia, que luego cambió por una chaqueta blanca con claveles en la solapa. Culminó la noche con una americana larga de tela vaquera.

Gala de entrega de la duodécima edición de los Premios Feroz 2025 BRAIS LORENZO Agencia EFE

Daniel Fernández Pozo nació en 1991 y, hasta que le llegó la popularidad, trabajó como dependiente, recepcionista en una peluquería y repartidor a domicilio. Ahora compagina su doble faceta de actor y peluquero. De hecho, ha cumplido su sueño de montar su propio negocio de pelos, El Clavel, en su ciudad malagueña. "Está en mi barrio de cuando era chico. Fue una antigua pescadería, para más inri al quitar el cartel del anterior negocio hemos descubierto los azulejos de la pescadería Antonio", contó a sus seguidores.

Distinta suerte ha tenido en sus aspiraciones como cantante, aunque en 2017 lanzó algún sencillo, como "Gordo y apretao" y "Fiesta Felina". En 2020 publicó su disco "Banana Split". Su fama, muy reciente, se la debe a la película "Te estoy amando locamente", de 2023, la ópera prima de Alejandro Marín. La Dani lrecibió una nominación al Mejor actor revelación en los Premios Goya y el premio Feroz en 2024 al Mejor actor de reparto. El actor hacía así historia al ser el primer intérprete no binario que recogía este galardón. "Siento que esto es un reconocimiento a todas las mariquitas, a todas las lesbianas, a la pluma, a las transexuales y a las raras", declaró entonces.

Gala de entrega de los Premios Feroz 2025 Lavandeira Agencia EFE

María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, encontró razones suficientes para que presentase él este año la gala de los Premios Feroz: “Su personalidad valiente y desprejuiciada representa el espíritu libre e iconoclasta de nuestra asociación". "Qué locura, ¿no?... La vida es chulísima", respondió él cuando se lo comunicaron. Ya entonces advirtió cómo discurriría la ceremonia. Sin machismo, sin patriarcado y sin homofobia. "Solo para la buena gente, las chicas y los gais".

Esté donde esté, lleva la bandera de los derechos LGTBIQA+.E n 2017 formó parte del cartel del Orgullo de Málaga. Siete años más tarde, fue el pregonero del Orgullo de Madrid en la plaza de Pedro Zerolo. "P’alante’, como siempre, a todo digo que sí". Así fue desde pequeño, cuando sus gustos y actitudes ya se alejaban de lo que se consideraba normal. Reconoce que ya le encantaba llamar la atención. "Siempre he tenido gustos, hegemónicamente hablando, de niña. Siempre me han gustado las muñecas, siempre las he pedido, para Reyes. Era muy fan de 'La Sirenita'… Era muy maricón. Y eso algunos profesores lo gestionaban mal", ha declarado.