¿Quién es Itziar Miranda? Te contamos todo sobre una de las concursantes más carismáticas de 'MasterChef Celebrity'

Itziar Miranda promete ser una de las concursantes que aporten más entretenimiento a la nueva edición de Masterchef Celebrity. Este lunes 9 de septiembre La 1 estrenó la novena edición del famoso concurso y Miranda destacó por su sinceridad. La actriz tuvo que cocinar una sopa de pescado que no fue muy bien aceptada entre los jueces y ella no ocultó que le falta mucho por aprender de cocina: "No soy tan buena cocinando ni tan buena madre como Manolita. Estoy llena de errores, pero para eso está la vida, para aprender", admitió aunque finalmente el primer expulsado fue José Lamuño. Cabe mencionar que al mencionar a 'Manolita', Itziar hacía referencia a su personaje en en la serie 'Amar en tiempos revueltos'. En este formato, Miranda interpretaba a la copropietaria de un bar junto a su marido.

¿Quién es Itziar Miranda?

Itziar Miranda nació en Zaragoza en 1978. Además, de su rol de 'Manolita' en 'Amar en tiempos revueltos', participó en 'Amar es para siempre', la secuela. Actualmente también se la puede ver en la serie que emite HBO en todo el mundo: 'El último show', creada y dirigida por Alex Rodrigo, uno directores de 'La casa de papel'.

Respecto a su vida sentimental, Itziar Miranda está casada con el también actor Nacho Rubio, con quien tiene dos hijas. De hecho, ella agradeció a su marido sus dotes culinarias cuando anunció que participaría en la edición del concurso entre fogones. "Yo, que llevo años comiendo (y muy bien) gracias a mi amadísimo marido @nachobuenoofficial , que mis hijas lloran cada vez que se va su padre mientras dicen: ¡¡Y ahora qué vamos a comer!! , que mis amigas y amigos saben que lo que mejor se me da en la cocina es abrir una botella de vino… Yo, por fin, y gracias a @masterchef_es, ¡voy a aprender a cocinar!Prepárense que empieza la fiesta… Motivadísima!", escribió en sus redes sociales en abril.

Asimismo, es una activista por los derechos de las mujeres y en sus redes sociales figuran varias publicaciones donde aboga por el feminismo y demuestra su compromiso con la causa. De hecho, también se desempeña como escritora, especialmente en el ámbito infantil, donde coescribe junto a su hermano Jorge Miranda la exitosa colección de cuentos infantiles "Miranda y Tato", con el objetivo de divulgar la historia de mujeres relevantes que marcaron un cambio en el mundo.

Su vida personal se mantiene en un plano discreto, pero durante el tiempo que permanezca en el concurso promete ser una concursante que regalará varios momentos anecdóticos.