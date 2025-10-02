Rafa Mora acude de urgencia al hospital: el gran susto del excolaborador de "Sálvame"

Rafa Mora disfruta de un estilo de vida alejado de las cámaras y los focos desde hace dos años, cuando “Sálvame” emitió por última vez. Aunque muchos de sus colaboradores y tertulianos se han reciclado en otros formatos y programas, él se ha labrado un futuro al margen de la pequeña pantalla que le hizo popular. El valenciano estudió las oposiciones a policía local y las aprobó, con muy buena nota además, convirtiéndose así en agente de la ley.

Pero aunque no ha vuelto a dejarse ver por un plató de televisión, Mora se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Con ellos comparte imágenes en las que muestra su alto tren de vida, sus entrenamientos, los viajes con su pareja, Macarena Millán, e incluso los retoques estéticos a los que se somete.

Sin embargo, en esta última ocasión, Mora se ha dirigido a su comunidad para dar noticias no tan agradables. Este miércoles por la tarde, el extertuliano de “Sálvame” se vio obligado a acudir de urgencia al hospital a raíz de una fuerte reacción alérgica, tal y como él mismo ha explicado.

“Ayer sufrí una fuerte reacción alérgica y no tengo ni idea de qué pudo ser. Comí plátano, fajitas e ibuprofeno. ¿Os están saliendo alergias nuevas con el paso de los años?”, pregunta el creador de contenido a sus seguidores.

Rafa Mora Gtres

Desde entonces, Mora no ha vuelto a dar señales de vida ni ha compartido el resultado de las pruebas de la alergia, que podrían determinar qué alimento le causó tan fuerte reacción.

La nueva vida de Rafa Mora

Como se ha comentado anteriormente, el valenciano aprobó las oposiciones para policía local y el pasado mes de julio compartió sus primeras imágenes con el uniforme. “El esfuerzo es mucho, pero la recompensa es más. Hoy ya puedo decirlo bien alto y con orgullo”, comentó entonces tras la tradicional jura de bandera.

Según recoge el diario “El Correo de Pozuelo”, por su trabajo como policía local ingresará una nómina de, aproximadamente, entre 2.150 y 2.500 euros netos al mes, un salario por encima de la media nacional pero que podría parecer una minucia en comparación con lo que ganaba en televisión o en redes sociales, puesto que compagina su empleo como agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las colaboraciones publicitarias en Instagram.