La reacción de Sofía Suescun a su último retoque: "¡Me encanta!"

La exconcursante de "Supervivientes" ha vuelto a sorprender a sus fans en redes sociales con su último retoque estético. Sofía Suescun, de 28 años, ha recurrido a un tratamiento de ácido hialurónico, no invasivo, en los pómulos, ya que según ella misma reconoce es una zona que "se me tiende a hundir".

Muy contenta con el resultado, la influencer ha contado su experiencia en storys de Instagram: "El otro día, en la clínica Bruselas, me inyectaron ácido hialurónico en los pómulos porque se me tiende a hundir esa zona. El resultado me encanta". Un retoque que se suma a otros como una rinoplastia, a principios de este año, para armonizar y suavizar sus rasgos faciales.

Con este cambio estético, Suescun parece querer marcar una nueva etapa tras su polémica por la mala relación que mantiene con su madre, Maite Galdeano, así como tras haber superado las acusaciones de montaje televisivo. En este proceso cuenta como siempre con su inseparable pareja, Kiko Jiménez. Un cambio de imagen que sus seguidores han aplaudido.