El rebote de Belén Esteban al ver a Toño Sanchís presumir de ser feliz

Belén Estaban aún no ha terminado con Toño Sanchís. Quien fuese su representante, además de íntimo amigo y miembro de su familia –de esa que se elige y con la que no se comparte sangre- ha regresado. El mánager ha estado una temporada alejado de los focos, tratando de no hacer ruido mediático y dejar que la polémica que le sacudió no haga más estragos en su vida. Perdió su negociado, con el que se estaba haciendo de oro gestionando la fama de las grandes estrellas de la televisión. Lo que le hizo a la de San Blas le restó confianza de cara al resto de famosos, pero también tuvo sus consecuencias judiciales. La primera parte del proceso fue por lo civil, llegando a perder incluso su casa para hacer frente a la deuda contraída contra su ahora enemiga. Pero en unos meses se enfrenta al reto más duro: a la posibilidad de entrar en prisión, pues Belén terminó desviando el proceso por lo penal.

Toño Sanchís y Cristóbal Soria en su último acto público Gtres

Llevan casi diez años en pie de guerra, pero no parece que el final esté cerca. Mientras que la justicia sigue su curso y ha terminado por darle la razón a Belén Esteban, pese a la férrea defensa de su representante de que es inocente. Las pruebas jugaban en su contra y, tal y como ha subrayado este mismo lunes la colaboradora, aún faltan por pagar 460.000 euros, sin tener en cuenta las costas judiciales y los intereses generados. Y se los reclama mirando a cámara y con un enfado mayúsculo, al ver cómo ha regresado a la esfera pública presumiendo de éxito y de encontrarse en una de las etapas doradas de su vida. Lo ha hecho en su paso por la Semana de la Moda de Madrid, acudiendo a la cita con la MBFW junto a su amigo Cristóbal Soria, siendo entrevistado allí por un antiguo ‘enemigo’, Víctor Sandoval.

“Nos han dicho, los dos, que están en su mejor momento, que no dejan de trabajar y que están sin parar. Tanto de trabajar como a nivel personal. En el mejor momento de su vida”, ofrecía Víctor el resultado de su entrevista, dejando a su amiga echando humo desde el plató. Eso sí, parece que ha aprendido de sus errores del pasado y ha querido morderse un poco la lengua y ser comedida a la hora de hacerle frente, pues tiene un juicio y no puede ponerle en riesgo por un calentón en directo: “Yo sí voy a decir una cosa. De Cristóbal no tengo nada que decir, pero de Toño le digo que me alegro de que esté trabajando, porque en 2025 tiene el juicio por lo penal. Llevo casi seis años esperando este juicio”, comienza recordándole lo que está por llegar, pues le advierte de que ese dinero podría ser de ella en un futuro.

Belén Esteban y Toño Sanchís, que fueron íntimos amigos, no han vuelto a tratarse desde que ella le demandara larazon

“Me alegro de que estés trabajando tanto para pagarme los 460.000 euros que me debes, más las costas y los intereses. Entonces estoy muy contenta de que trabajes. Lo único que espero es que, como todo está grabado, que todo lo que trabajas lo estés facturando y no factures supuestamente a través de otras personas. A mí para el juicio me viene muy bien, porque se puede demostrar que tienes dinero. Entonces, yo te juro que me alegro que estés trabajando. Ahorra para cuando me tengas que pagar”, sentencia con ironía a quien fuese uno de los pilares fundamentales de su vida, hasta que se enteró de que lo que sucedía a sus espaldas.