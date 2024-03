Las redes sociales se mofan de los "sábados de relax" de Tamara Falcó

Por la boca muere el pez. Uno de sus seguidores (tiene un millón y medio en Internet) se ríe colgando un “como si tus sábados fueran distintos al resto de tus días”, y otro, al ver la imagen en la que Tamara aparece en el salón de su casa, manifiesta que “dices que has contratado a un interiorista, pero yo tengo criterio profesional y no me gusta nada el trabajo de tu decoradora”.

Ella ni se inmuta, ni contesta a sus detractores. Vive apegada a su mundo de periplos por distintas tos países del mundo, sus visitas a restaurantes carísimos y su colaboración, un tanto insulsa, en el programa “El Hormiguero”. Pero su carácter de niña pija y su forma de hablar hacen tanta gracia que el número de seguidores en sus redes crece continuamente. Es un personaje que, a pesar de su ñoñería, representa fielmente a los nuevos “cachorros de la jet”, y no le faltan firmas de lujo que la elijan como imagen. Es más, ha desbancado a su propia madre en las portadas de las revistas. Isabel mantiene desde hace tiempo un perfil bajo y ha cedido el protagonismo a su hija.