La “reina de la ketamina” se declara culpable por suministrar la droga que provocó la muerte de Matthew Perry, actor de Friends

Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, se declaró culpable de cinco cargos federales relacionados con la muerte del actor Matthew Perry, protagonista de la icónica serie Friends. Su confesión ante el tribunal revela una compleja red de distribución de drogas que, según la fiscalía, culminó en la sobredosis fatal del intérprete.

La investigación, liderada por el Departamento de Justicia del distrito central de California, sostiene que Perry falleció por los efectos agudos de la ketamina, una sustancia que Sangha y su cómplice Erik Fleming le suministraron en las semanas previas a su muerte. En total, se le habrían vendido 51 viales de ketamina líquida, según consta en los documentos judiciales.

Uno de los elementos más inquietantes del caso es el papel de Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry, quien presuntamente fue el encargado de inyectarle la sustancia de forma reiterada. Durante el registro en la propiedad de Sangha, las autoridades incautaron una gran cantidad de estupefacientes, incluyendo 1,7 kilogramos de metanfetamina, 79 viales de ketamina líquida, ketamina en polvo, pastillas de MDMA, Xanax falsificado, cocaína y diversos instrumentos vinculados al tráfico de drogas.

La acusación formal indica que Sangha podría enfrentar hasta 65 años de prisión. La sentencia está programada para el 10 de diciembre, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con las autoridades. El caso también involucra a otros cuatro acusados: los doctores Salvador Plasencia y Mark Chavez, además de Erik Fleming y Kenneth Iwamasa, quienes ya han reconocido su participación mediante acuerdos judiciales.

Durante la audiencia, la madre y el padrastro de Matthew Perry estuvieron presentes, presenciando un proceso que arroja luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte del querido actor. El Departamento de Justicia ha confirmado que Sangha aceptó su responsabilidad directa en la provisión de ketamina que, según los fiscales, fue determinante en el desenlace trágico.