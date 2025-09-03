La hija trans de Elon Musk le desafía al confesar sus apuros económicos

Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo, además de uno de los más poderosos. Aun así, no ha encontrado la misma fortuna en lo personal. A pesar de haber tenido mucho amor en su vida y no faltarle una mujer que le acompañe a la hora de quemar visa y sumar hitos en su vida, lo cierto es que respecto a sus hijos no se siente tan afortunado. Tiene 14 vástagos y no todos tienen trato con él. Por más millones que atesore en su cuenta corriente, Vivian Jenna Wilson, su hija transexual, pone por delante sus principios y su salud mental.

Algo por lo que apuesta incluso tras declarar que se encuentra en precaria situación económica, cerca de la ruina y obligada a compartir piso para poder llegar a final de mes. Una cruda realidad para la hija de uno de los hombres con más millones en sus arcas, pero que se aleja todo lo posible de la figura de su padre, especialmente de sus radicales y estrictas ideas. No se llevan bien y no tienen contacto. El magnate no acepta la transición de género de su hija, de ahí que ella sea la primera interesada en alejarse lo máximo posible de su influencia para poder vivir una vida, más austera, pero en plena libertad.

Elon Musk se hizo un sitio en la Casa Blanca con su apoyo a Donald Trump Reuters

Vivian Jenna Wilson denuncia su delicada situación

Son muchos los pulsos públicos que la hija trans de Elon Musk le ha propuesto a su padre. La idea es no dejar que su historia caiga en el olvido, que el empresario y político se llene de gloria, mientras da la espalda a algunos de sus hijos. No se hace cargo de ellos, aunque no todos le quieren cerca, aunque para ello deban renunciar a su dinero. Es el caso de su primogénita, Vivian Jenna, que incluso se ha cambiado el apellido para marcar aún más distancia con él. Adoptó el apellido de soltera de su madre.

Por si no fuese suficiente, también ha abandonado territorio estadounidense, al no estar de acuerdo con las políticas implantadas por Donald Trump, mano a mano con su padre. Pero ahora va más allá y rompe su silencio para denunciar lo mal que lo está pasando. Y es que para poder sobrevivir, se ha visto obligada a tener que compartir piso con otras tres personas, entre otros apuros económicos y personales: “La gente asume que tengo mucho dinero. No dispongo de cientos de miles de dólares”, subraya la joven en su última entrevista, concedida a la revista ‘The Cut’.

Aquí se confiesa sobre lo difícil que es ser la hija de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, pero sin gozar de ningún tipo de privilegio. Junto a una trabajada sesión fotográfica, Vivian Jenna Wilson explica que su sueño desde que tiene recuerdo es ser modelo y dedicarse al mundo de la moda. Está dando pasos para conseguirlo, aunque no tanto de amasar fortuna para competir con su padre: “No tengo ningún deseo de ser súper rica”.

Al menos no al hablar de lo económico, pues se siente millonaria en calor humano, algo que le faltaría a su padre: “Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es una gran ventaja y me siento mucho más afortunada que la mayoría de la gente de mi edad en Los Ángeles”.

La hija de Elon Musk está en proceso de transición, el cual inició a los 16 años con el apoyo de su madre, no tanto de su padre. No tanto física, pues ya ha completado sus metas, pero sí en cuanto a descubrir su propia identidad, quién es en realidad más allá de ser la ‘hija de’ o de la apariencia física que tenga: “Obviamente, todavía estoy descubriendo quién soy y todo eso. Quiero que la gente me conozca como algo más que lo obvio”.