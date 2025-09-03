De Tailandia a Canarias: Rodolfo Sancho declara como acusado de manipular a un testigo en el juicio de su hijo

Tras el juicio a Daniel Sancho, su padre se ha mantenido alejado de la opinión pública tanto como le ha sido posible. Sin embargo, Rodolfo Sancho reapareció hace unas semanas tan solo para promocionar uno de sus últimos trabajos como actor, y evitó pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el crimen por el que su hijo fue condenado a cadena perpetua.

Este miércoles, el actor ha vuelto a dejarse ver en público, aunque por razones que nada tienen que ver con su trabajo. De nuevo, el juicio a su hijo Daniel le ha convertido en protagonista de la jornada, pero en esta ocasión el escenario se ha trasladado del tribunal de Tailandia al de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, donde reside junto a su pareja.

Sancho se ha presentado en sede judicial para declarar tras ser demandado por Nilson Domínguez, que le acusa de haberle intentado manipular para que testificara a favor de su hijo en el proceso por el crimen de Edwin Arrieta.

Rodolfo Sancho, junto a su abogado a la salida del juzgado en Fuerteventura Gtres

Los que siguieron el caso recordarán que Domínguez aseguró en su día que Rodolfo Sancho le propuso declarar que había sufrido abusos sexuales por parte de Edwin Arrieta, un testimonio que habría inclinado la balanza a favor de su hijo en el juicio. Nilson se negó, no se presentó en la Corte y demandó al actor, amparándose en mensajes de texto y grabaciones de voz como prueba.

Por su parte, Sancho también ha demandado a Domínguez por supuesta estafa. Sostiene que quiso aprovecharse de él y que le hicieron llegar 1.400 dólares para cubrir los gastos de su traslado a Tailandia, algo que no se produjo. Rodolfo mantiene que Nilson nunca devolvió ese dinero, y su defensa entiende que todo fue “un engaño” con “ánimo de lucro”.

Tenso encontronazo en plató

Atendiendo a la comparecencia de Sancho en el juzgado de Puerto del Rosario, el abogado Marcos García-Montes, que llevó la defensa de Daniel Sancho en el juicio, ha sido invitado al plató del programa “Vamos a ver” para aportar más detalles sobre la nueva demanda a la que se enfrenta Rodolfo.

Sin embargo, el letrado ha manifestado que no tenía conocimiento de este proceso hasta que se ha publicado en prensa, puesto que no es él quien se está ocupando de la defensa de Rodolfo en este proceso. Sobre la supuesta compra del falso testigo Nilson Domínguez, García-Montes asegura que es ajeno a las conversaciones que él y Rodolfo, su cliente, hayan podido mantener.

Patricia Pardo y Marcos García Montes Vamos a ver

Expone que fue Rodolfo quien le informó de la existencia de este nuevo testigo, y que él no tuvo nada que ver en la gestión de su participación en el juicio, una explicación que ha indignado a Patricia Pardo, presentadora del programa: “Lo siento, yo entiendo que no quieras entrar en el fondo de la cuestión, pero tú, con lo profesional que eres, no vas a llevar a un juicio, y mediático como ha sido, a un tío sin saber lo que dice. Por favor, te pido que no nos tomes por tonto ni a nosotros ni a los espectadores”.

Ha comenzado entonces un cruce de ataques entre el abogado y la periodista que ha terminado con Pardo acusando a García-Montes de no ahondar “en el camino de la verdad”.