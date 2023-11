Rita Irasema, la mítica presentadora infantil, reaparece para dar detalles de su enfermedad: "Estoy muy malita"

Rita Irasema se coló en nuestros hogares en los ochenta y enseguida se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión. Presentadora, actriz, cantante, guionista y, sobre todo, hija del admirado payaso Miliki. Por tanto, hermana de Emilio Aragón. No podía tener mejor carta de presentación.

Debutó con cuatro años. Durante años acompañó a su padre en grandes espacios, como "La merienda" o "La guardería". Después presentó "Superguay" y posteriormente "El circo de TVE", entre 1993 y 1995.

Miliki, con el acordeón, junto Fofó, Gaby y Fofito, "Los payasos de la tele" larazon

Su rostro fue unos de los más carismáticos de la televisión nacional. Condujo un tiempo "Cine de Barrio", pero la depresión le hizo abandonar definitivamente los platós para buscar una salida en la fe y en la iglesia. Su crisis personal pudo estar provocada por el vacío que, según dice, sentía desde los 15 años y que le hacía muy infeliz. "Hasta que no pude más y la Virgen me respondió. Poco a poco, el Señor me fue dando algunos detalles y signos, personas que me hablaban de la alegría de ser cristianos".

Apenas se había vuelto a saber de ella. Ahora, ha aprovechado el canal católico de Youtube "Refugio Zavala TV" para hablar de su salud con el periodista y escritor José María Zabala. Según ha contado, ha tenido que someterse a un trasplante autólogo de médula ósea. "Y más cosas", ha añadido. Este procedimiento, en el que el donante es el mismo paciente, se utiliza para tratar leucemias, mielomas múltiples, anemias graves, enfermedad de Hodgkin y otros cánceres.

Sin desvelar la patología, la presentadora ha tranquilizado a sus oyentes contando que su enfermedad está en un proceso de remisión, aunque ha vuelto a la expresión incierta "otra cosa seria". Ha querido aclarar también que la hinchazón de su cara se debe a unos yogures. "Por una cuestión de dieta que tengo que llevar".

A su declaración le ha seguido una ola de comentarios por parte de seguidores que le han transmitido que estará en sus oraciones "a partir de ahora cada día".

Apoyo familiar

El actor Emilio Aragón en 'La Noche D', el programa de Dani Rovira La Razón RTVE

No le va a faltar un cariño que se sumará al que ya recibe de parte de su familia. "Mi hermano me ayuda mucho… y mis hijos, ni te cuento", ha confesado emocionada. Antes de romper a llorar, ha cambiado el tono de la conversación para hablar de su espiritualidad. "Todos los días le pido al Padre Pío que interceda por mí".