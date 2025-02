Rita Maestre anuncia su segundo embarazo

Si hace dos semanas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida anunciaba que su mujer, Teresa Urquijo, está embarazada de su primer hijo, hoy, 10 de febrero, ha sido Rita Maestre, líder de la oposición, la que compartía a través de su cuenta de Instagram que está esperando su segundo hijo. "¡Marchando una nueva madrileña (o madrileño)! Si todo va bien, septiembre será un mes más cansado, pero mucho más feliz", escribió junto a una imagen en la que muestra su ya incipiente barriguita. Se trata de su segundo hijo fruto de su relación con el escritor y editor Manuel Guedán, con quien se casó en 2018.

"Quién me iba a decir, a mis casi cuarenta, que me haría tanta ilusión volver a compartir piso con una desconocida", confesó a través de las redes para anunciar el embarazo de su primer hijo. "Gracias por los buenos deseos y bienvenidos los consejos para las náuseas, que en este embarazo me están dando fuerte", explicaba Maestre entonces.

Según fuentes de su equipo, la intención de Rita es poder coger su permiso de maternidad de manera ininterrumpida (16 semanas) y no en dos periodos como ocurrió en su primera gestación.

Rita y Manuel se conocieron a través de amigos comunes en la Semana Grande de Bilbao y en 2018 se dieron el "sí, quiero" en Lucillos, cerca de Talavera de la Reina. Una celebración a la que no faltó la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.