Rocío Carrasco confirma que pasará la Navidad con su familia: "Estaremos todos"

La familia Campos está de celebración, y esta Navidad será doblemente especial para ellos. Alejandra Rubio acaba de dar a luz a su hijo con Carlo Costanzia, que ha recibido el mismo nombre que su padre. Una buena nueva que ha llenado de alegría a toda la saga, incluida Rocío Carrasco, que desde hace años es una más en el clan. De hecho, habla de Terelu y Carmen Borrego como “hermanas” y se refiere a la nueva mamá como su “sobrina”.

Emocionada, Carrasco ha confirmado que ya ha podido ver al pequeño Carlo, aunque de momento no ha sido en persona, sino a través de una videollamada. “Lo he conocido, no en persona, pero lo he visto. Es mi sobrino, el enano. Es muy lindo”, ha comentado la hija de Rocío Jurado ante las cámaras de “Europa Press”.

“Está todo perfecto y todo bien, gracias a Dios. Seguramente en Navidad estemos todos juntos”, ha celebrado, confirmando así que pasará estas fiestas con su familia, la familia que ella ha elegido y que desde hace años le brindan apoyo y cariño incondicionales.

Lo que todavía está en el aire es si habrá una silla alrededor de la mesa para José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, con la que ha estado algo distanciado en los últimos meses. “Yo ahí no.... me vais a entender, yo ahí no me meto, pero les deseo lo mejor siempre, a todo el mundo”, dice al respecto una discreta Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco, emocionada en la recta final del embarazo de Alejandra Rubio: "¡Voy a ser tía!" Europa Press

En cuanto a sus deseos de cara al año 2025, la heredera universal de “La más grande” parece estar contenta con su vida actual, y tan solo pide mantener la salud de la que ahora goza. “Creo que es lo más importante. Al final, si uno tiene salud lo puede tener todo. Si no, no tienes nada”, recalca.

Sobre su carrera, de momento prefiere quedarse “como estoy”, es decir, medianamente alejada de la opinión pública y manteniendo una discreción que ni siquiera rompería para intervenir en el nuevo programa que su amiga, Alba Carrillo, presentará en Televisión Española. Eso sí, le desea todo lo mejor. “Me da mucha alegría por mi gorda, porque creo que lo va a hacer fantástico, lo va a hacer genial y yo siempre me alegro mucho de las cosas buenas que le pase a mi gente”, dijo hace unas semanas en el estreno de la serie documental del periodista Jesús Quintero, al que ella y su madre estaban muy unidas.