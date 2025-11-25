Rosalía revela que tiene TDH: "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente"

Rosalía es, indiscutiblemente, la mujer del momento. La artista continúa batiendo récords mundiales desde el lanzamiento de "Lux", su cuarto álbum, el pasado 7 de noviembre. Inmersa en la promoción de su disco por todo el mundo, la cantante se ha sincerado en una de sus últimas entrevistas sobre el trastorno que padece.

Padece de TDH

En una reciente entrevista concedida al programa "Subway Takes" en Youtube, Rosalía ha revelado que padece de TDH, condición que le afecta en todos los ámbitos, desde memorizar canciones a escuchar música.

"Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente", ha confesado la artista catalana antes de revelar que "tengo TDH". Tras esta confesión, el presentador del espacio, Kareem Rahma ha indagado sobre el asunto, preguntándole si es algo que se trata o si le resta importancia. "Lo dejo estar", ha añadido Rosalía.

Aún así, ha la cantante ha destacado que por el TDH observa cosas en las que antes no se hubiera fijado, algo que podría haberle servido en su carrera como compositora.

"Lux", su proyecto más personal

En esta entrevista, Rosalía también se ha sincerado sobre el proceso creativo de "Lux", su proyecto más personal. El disco cuenta con 18 canciones interpretadas en 13 idiomas diferentes, poniendo el foco en el lenguaje como elemento transformados de lo que sentimos.