El enfado de Al Bano con Romina Power por sus fuertes reproches y remover el caso Ylenia

Las autobiografías están dando mucho juego últimamente. Así ha pasado con Mar Flores, Isabel Preysler y el Rey Juan Carlos, pero también está pasando ahora con Romina Power, que ha decidido remover el pasado. Lo hace en su libro de memorias, que este miércoles ha visto la luz en las librerías de toda Italia y pronto conquistarán otras fronteras. Las reacciones no se están haciendo esperar. No tanto por el revuelo que genera su firme convicción de que su hija sigue viva: “Si Ylenia hubiera muerto, lo habría sentido”, pues dice que les une un cordón umbilical invisible y eterno. Lo que más controversia está generando en lo que dice de su exmarido, Al Bano.

Aunque han hecho las paces y se han reconciliado con el pasado para volver a compartir escenarios, lo cierto es que ella aún guardaba muchas quejas de su ex. Le recrimina que aceptase sin más la versión oficial de la muerte de su hija tras su desaparición. Dejó de buscarla para atender sus compromisos de trabajo y eso nunca se lo perdonará. También que no pudiese elegir la fecha de su boda o dar el ‘sí quiero’ rodeada de sus seres queridos, pues se casaron “el único día libre del verano”. El resto trabajaba. Aunque ya se habían casado un año antes en una cueva en una boda íntima, como así ha confesado por primera vez.

Al Bano rompe su silencio ante los reproches de su ex

Son muchos y variados los malos recuerdos que Romina Power atesora de los años que compartió con Al Bano. “No era la vida que quería. El éxito no te hace feliz automáticamente. A veces soñaba con tomarme unas vacaciones en algún lugar tranquilo. Para mí, la familia siempre fue lo más importante”. También recuerda cosas bonitas de su exmarido. Por ejemplo, su legado musical juntos: “Los conciertos fueron, y siguen siendo, momentos especiales, como cantar en una burbuja donde estamos solos: crea una magia”. Sobre todo esto ha hablado ya el cantante, respondiendo a la polémica a ‘El tiempo justo’.

Romina Power y Al Bano Gtres

El artista italiano parece que no conocía de primera mano que su exmujer iba a publicar su libro de memorias. Se ha enterado por terceras personas: “Me han dicho que ha sacado un libro. No lo he visto. Son ya 30 años que no estamos juntos. Romina ha hecho su estilo de vida y yo la mía”. Trata de mantenerse al margen de lo publicado, pero cuando le preguntan directamente por las alusiones que hay hacia él en el escrito, se comienza a poner nervioso: “No quiero entrar en ninguna posibilidad de cotilleo. Ninguna. La única palabra que voy a decir es que haga todo el éxito que merece. Todo”, se muestra conciliador.

“Ella ha escogido vivir así y yo he tenido que arreglarme de otra manera”, marca la distancia Al Bano con su exmujer. Menos aún quiere entrar en la cuestión de la desaparición de su hija Ylenia. Él daba por cierta la versión oficial de su muerte, mientras que Romina Power se resiste a creerlo: “Yo le he dicho ya miles de veces que no tengo nada más que decir. Yo sé la verdad dónde está. Y soy un hombre práctico y realista y no me interesa. Es una lástima, es una desgracia. Cuando se habla de mi hija es una cuchillada en el corazón. Ella puede hacer todo lo que dice, pero no comparto lo que dice. Es su mirada de vida, en este asunto no soy el hombre justo para decir que está equivocada o no está equivocada. No me interesa para nada. Respeto total, pero no. Estoy fuera del juego”, sentencia.