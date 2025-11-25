El lado más personal del chef José Andrés: una infancia con mucho sabor, su enemistad más conocida y más

España es uno de esos países donde la gastronomía es sinónimo de buena vida y quienes la saben trabajar son considerados artistas. Aunque no hagan cuadros al óleo o compongan, los chefs españoles saben lo que se hacen al transmitir la filosofía de nuestro país de forma internacional. Uno de los más conocidos mundialmente, el chef José Andrés, se ha ganado su renombre a pulso.

Oriundo de la localidad asturiana de Mieres, José Ramón Andrés Puerta ha sabido casar a la perfección el universo culinario con el activismo. A través de su organización, World Central Kitchen, millones de personas de todo el mundo han podido recibir ayuda humanitaria.

Esta noche, el chef visita 'El Hormiguero' para presentar Cambia la receta, un libro donde la ambición y el poder transformador de la comida van juntos de la mano. Aprovechando su presencia en Antena 3, hemos querido repasar algunos de los datos más importantes de la vida del cocinero.

Aferrado a su vocación desde pequeño

Aun habiendo nacido en Asturias, lo cierto es que José Andrés se mudó con su familia a Barcelona, ciudad en la que se criaría. Durante su infancia, siempre tuvo claro a lo que quería dedicarse, por lo que con apenas quince años, dejó el colegio para ingresar en la Escuela de Restauración y Hostelería de la ciudad condal.

A lo largo de su formación culinaria, el chef tuvo el privilegio de poder ser discípulo del gran Ferrán Adrià. Pudo trabajar durante una temporada en El Bulli, el restaurante del catalán, tras haberse embarcado en el buque Juan Sebastián Elcano, el mismo barco en el que estuvo a bordo la Princesa Leonor durante su formación naval.

Su peor enemigo

No se trata de alguien de su entorno personal, ni de otro conocido chef. La mayor tensión que el chef haya podido tener ha sido la protagonizada con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La disputa entre el republicano y José Andrés se remonta a 2015, cuando ambos firmaron un acuerdo para que el chef abriera un restaurante en el entonces futuro hotel Trump International, en pleno centro de Washington.

El proyecto parecía sólido, pero todo saltó por los aires cuando Trump, ya como candidato presidencial, lanzó sus primeras declaraciones contra los inmigrantes mexicanos, calificándolos de "criminales" y "violadores". Aquellas palabras llevaron a José Andrés a romper el contrato por coherencia personal y profesional, lo que desencadenó una batalla legal que se prolongó durante años.

La tensión no quedó solo en los tribunales. En una fiesta organizada en el propio hotel, al chef se le negó la entrada, un gesto que interpretó como una represalia directa por sus diferencias públicas con Trump. José Andrés no dudó en señalar a Ivanka Trump como responsable indirecta de ese veto, aludiendo a la incompatibilidad ideológica entre ambos. El episodio reforzó todavía más su posición crítica y dejó claro que el conflicto trascendía lo meramente contractual para entrar en un terreno profundamente personal y político.

Los amores de su vida

Se conocieron en Maryland bailando salsa, cuando ella, natural de Cádiz, había viajado para aprender inglés, y él la conquistó con su perseverancia y su gran corazón. A lo largo de más de 25 años de matrimonio, Patricia Fernández de la Crus, conocida como 'Tichi', ha aportado un equilibrio sereno a la vida del chef

Fruto de su relación nacieron sus tres hijas. Carlota, la mayor, estudió en la prestigiosa escuela de negocios Stern, y siempre ha mantenido un perfil discreto, lejos de los focos mediáticos. Inés, con su carácter libre, y Lucía, la pequeña, han compartido con su padre viajes por España para descubrir la gastronomía de sus raíces. Juntas, las tres son una fuente constante de orgullo para José Andrés, que en más de una ocasión ha destacado lo afortunado que se siente de ver cómo han crecido con sus valores y su pasión.