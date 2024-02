Samara Terrón, actual pareja de Antonio Tejado, "en shock" tras su detención

Antonio Tejado sigue acaparando todos los titulares de la prensa de nuestro país a raíz de su ingreso en prisión en las últimas horas por ser el "autor intelectual" del robo a su tía María del Monte el pasado mes de agosto. 72 horas después de su detención, el lunes 12 de febrero pasó a disposición judicial y el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada al ex de Chayo Mohedano.

La noticia ha causado una gran conmoción y su familia y allegados más cercanos continúan procesando los últimos acontecimientos. Una de las más afectadas por lo ocurrido es Samara Terrón, la actual pareja de Antonio Tejado. Según ha desvelado en exclusiva "El Español", la sevillana estaría "en shock" tras la detención de su pareja. Tras lo ocurrido, la joven se habría refugiado en sus familiares y en una buena amiga cercana y habría tomado la drástica decisión de desaparecer de las redes sociales durante una temporada, hasta que pase el chaparrón mediático.

Después de un gran historial amoroso, Antonio Tejado habría encontrado en Samara Terrón a la mujer de su vida, con la que llevaría saliendo más de dos años. En febrero de 2022, la pareja oficializó su romance. A diferencia que algunas de sus novias anteriores, Samara es una persona anónima y trabaja como auxiliar de farmacia y parafarmacia en Sevilla, su localidad natal. Tiene 29 años y ha ejercido en más de una ocasión de modelo. Amante de las redes sociales, ha tenido que apartarlas durante un tiempo por el ingreso en prisión de Antonio Tejado y ha decidido privatizar su perfil de Instagram. En TikTok, Samara acumula más de 4500 seguidores y más de 600.000 likes en algunos de sus vídeos. En concreto, en los que aparece junto al sobrino de María del Monte.

A lo largo de los últimos días, las reacciones a la detención e ingreso en prisión de Antonio Tejado no se han hecho esperar y algunas de sus exparejas no han dudado en pronunciarse sobre el asunto, como es el caso de Candela Acevedo o Alba Muñoz. Rosario Mohedano y su familia, mientras tanto, continúan guardando silencio y no han querido dar ningunas declaraciones sobre el delicado asunto. Cabe recordar que el sobrino de María del Monte y la hija de Rosa Benito son padres de Antonio, nacido en 2008.