La sentida carta del nieto de Julián Muñoz: “Un beso al cielo abuelo”

La muerte de Julián Muñoz ha sumido a sus seres queridos en la tristeza, pese a que fuese anunciada con semanas de antelación. Padecía un “cáncer galopante”, que los médicos definieron como incurable e irreversible. Su familia se volcó con él para hacerle más llevaderas sus últimas horas, dándole el perdón que tanto ansiaba y calmando su incertidumbre. También lejos de su cama del hospital, como así ha hecho en varias ocasiones su nieto, Fran, a quien consideran ya “el heredero al trono de las bolsas de basura”, por su creciente popularidad. Se le hace con un pie en ‘Supervivientes’ por el cariño que ha mostrado hacia su abuelo, también hacia su abuela Mayte Zaldívar, en sus apariciones públicas. Pero ahora además lo hace en sus redes sociales, donde ha dejado un sentido escrito para homenajear al exalcalde de Marbella.

Fran Redondo se dio a conocer a través de redes sociales, a golpe de polémica. Su salto a la fama vino acompañado de controversia, pues no sentó muy bien que mientras se hablaba de la inminente muerte de Julián Muñoz él bromease sobre la herencia que recibiría de lo robado a los ciudadanos de Marbella. El escándalo fue mayúsculo y tuvo que salir a la palestra a pedir perdón y dar sus explicaciones. Ahora está más calmado, se ha ganado el favor del público y la simpatía de los presentadores de todos los programas y todas las cadenas. Pero todo lo hace por el amor que siente hacia su abuelo, por el que piensa luchar siempre para limpiar su imagen pública y dejar constancia de cómo quiso hacer las cosas bien después de sus sonados errores que le llevaron a prisión, así como a alejarse de los suyos por Isabel Pantoja.

Dejando el escándalo en el pasado, el joven solo mira atrás con nostalgia, en los huecos de su memoria en los que Julián Muñoz tuvo un papel protagonista. Para ello, ha terminado por despedirse una semana después de su marcha, con una carta abierta en su cuenta personal de Instagram que ha enternecido a propios y extraños: “Ya con todo un poco menos reciente, decirte lo mucho que te echamos en falta, lo unidos que estamos por ti y lo mucho que te queremos. No sabes la falta que me haces por aquí, nunca olvidaré tus consejos y tus charlas, puedes estar tranquilo que los protegeré y los cuidaré como tú me pediste, descansa en paz Juliancito”, le dedicaba su nieto con profundo amor.

Un escrito que ha cerrado con una firme idea que le hace sentir cierto consuelo ante la difícil pérdida de su abuelo: “Nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria”. Él ha defendido a Julián Muñoz no como político o personaje del papel cuché, sino en calidad de abuelo, destacando su lado más humano y cercano, alejado de la fama que arrastraba. Algo que promete seguir haciendo, incluso si llega el caso de que le tienten para ir a ‘Supervivientes’. Allí, como hace ahora desde sus redes sociales, le mandará “un beso al cielo abuelo”.