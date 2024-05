Shakira se libra: la jueza archiva su investigación por fraude fiscal de 6 millones de euros

El juzgado de instrucción de Esplugues de Llobregat acaba de archivar la investigación contra Shakira por supuesto fraude fiscal. La cantante fue acusada de valerse de un entramado de sociedades dispuestas en diferentes paraísos fiscales para no tributar más de 6 millones de euros en concepto de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio fiscal de 2018, pero la jueza no ha encontrado "indicio alguno que pueda acreditar que Shakira (…) de manera consciente y voluntaria" incurriera en este delito.

La decisión de la magistrada llega después de que, tal y como se ha comentado anteriormente, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria y el Govern de Cataluña solicitasen el archivo de la causa, aunque se deja abierta la posibilidad a que se pueda reclamar a la cantante por vía administrativa la millonaria cantidad que no declaró.

Esta especie de victoria de Shakira contra el Fisco ha sido celebrada por su abogado, que ha compartido un comunicado a los medios en el que apunta que "el archivo judicial, que había sido solicitado por la defensa hace más de tres meses, demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante. Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí".

Como reza el anterior escrito, la lucha de Shakira contra Hacienda viene de lejos, e incluso tuvo que admitir una pena de tres años de cárcel para evitar un largo y costoso proceso judicial que podría llevarla a prisión. Al carecer de antecedentes penales, la cantante pudo conmutar su condena con el pago de una multa tras llegar a un acuerdo con la otra parte, y a través de un comunicado posterior manifestó que solo admitía los hechos para ahorrarse un proceso que le llevaría mucho tiempo de su vida.

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida", reflexionó entonces la cantante colombiana.