Susanna Griso se va de la lengua y revela su regalo de boda a Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Faltan menos de dos semanas para el gran día de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Después de más de 10 años de relación, la pareja da un paso más en su relación y darán el "sí, quiero" en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla el próximo 4 de octubre. El enlace promete ser uno de los últimos grandes eventos de la temporada y reunirá a gran parte de la jet set española.

El regalo de Susanna Griso

Aunque la pareja puso a disposición de sus invitados una lista de bodas, Susanna Griso, una de las invitadas al enlace, ha querido tener un detalle mucho más personal con Cayetano y Bárbara.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján Raúl Terrel Europa Press

Tal y como ha desvelado la periodista, su regalo se trata de "una parte de los tarjetones y el libro de recuerdos de la boda. Digo una parte porque es un regalo conjunto. Tengo una amiga que se dedica a esto y lo hacemos entre varias. Es muy bonito. Y te diré que es el mejor papel, el mejor diseño..."

Tras esta confesión, Gema López no ha dudado en preguntarle a Griso sobre su vaticinio sobre la duración del matrimonio de Cayetano y Bárbara. "Llevan muchos años para saber si esta relación funciona o no. Además, tienen una gran complicidad entre ellos. Bárbara es una bellísima persona, muy creo que va a ser el puntal. Ella es muy buena", ha declarado la periodista sobre el asunto.

Detalles del enlace

La boda del duque de Arjona y su prometida paralizará Sevilla el próximo 4 de octubre. Tras la ceremonia religiosa arrancará el gran banquete nupcial en la finca Las Arroyuelas, propiedad del novio. La hija de Cayetano, Amina, ejercerá de madrina del enlace y se espera la presencia de gran parte de la Casa de Alba. De momento, está confirmada la asistencia de Eugenia Martínez de Irujo, Narcis Rebollo y su hija, Tana Rivera.