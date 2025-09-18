Cayetano Martínez de Irujo pasa por quirófano antes de su boda

A Cayetano Martínez de Irujo la vida nunca le ha permitido tregua. Ni en el terreno personal ni en el de la salud. A escasos días de dar el "sí, quiero" a Bárbara Mirjan, su pareja desde hace más de seis años, el aristócrata ha tenido que volver a pasar por quirófano. Esta vez ha sido una intervención sencilla en la espalda, lejos de aquellas operaciones vitales a las que fue sometido por sus graves problemas intestinales, cuando el doctor Enrique Moreno -el mismo que devolvió la vida a Raphael tras su trasplante de hígado- se convirtió en su ángel de la guarda.

Todo parece indicar que Cayetano estará plenamente restablecido para la boda, prevista para el 4 de octubre en Sevilla. La ceremonia se celebrará en la iglesia de los Gitanos, un templo de gran simbolismo para la Casa de Alba, y la posterior fiesta tendrá lugar en la finca familiar de Las Arroyuelas, a las afueras de la capital andaluza. Un enclave íntimo y cargado de historia donde Cayetano y Bárbara quieren sellar su unión rodeados de familiares y amigos.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján Raúl Terrel Europa Press

La noticia médica, sin embargo, llega en un momento mediático delicado. La publicación de Mar en calma, las memorias de Mar Flores, ha vuelto a abrir un capítulo que Cayetano preferiría mantener cerrado. El duque de Arjona ha sido tajante: "No voy a darle protagonismo a la modelo", ha declarado en varias ocasiones, evitando incluso pronunciar su nombre. Pero las páginas del libro han reavivado viejas heridas, y Cayetano no ha dudado en responder con dureza. Acusa a su ex de "mentir" y de falsear episodios de una relación que él recuerda como marcada por la ruina económica y la desaprobación de parte de su familia.

Mar Flores junto a Cayetano Martínez de Irujo, en 2004 larazon larazon

En entrevistas recientes, el aristócrata ha llegado a asegurar que "tuvo que vender propiedades para mantener el nivel de vida que ella exigía" y que nunca contó con el apoyo que ahora Flores reivindica. La herida más profunda, admite, fue la ruptura definitiva en 1999 tras el viaje de la modelo a Isla Mauricio con Javier Merino, un episodio que él vivió como una traición personal.

Hoy, con 61 años y un nuevo capítulo vital a punto de comenzar, Cayetano parece querer dejar atrás las turbulencias del pasado. Su enlace con Bárbara será una celebración cuidada al detalle: los invitados ya han recibido la lista de bodas, donde conviven piezas tan dispares como unas servilletas moradas valoradas en 150 euros y un sofisticado armario bar de 28.000. Una metáfora perfecta de su vida: entre lo sencillo y lo grandioso, entre las cicatrices del pasado y la promesa de un futuro en común.