La mujer de Curro Romero da la última hora sobre su estado de salud: "Está en observación, en aislamiento"

La preocupación en torno a Curro Romero ha crecido en las últimas horas tras hacerse público que permanece ingresado en el hospital Virgen Macarena de Sevilla a consecuencia de una neumonía derivada del covid. Tal y como su propia mujer, Carmen Tello, ha explicado ante las cámaras de la agencia Europa Press, el diestro se contagió la semana pasada y, justo cuando parecía que iba mejorando, los síntomas empezaron a ir a más.

“El martes se puso regular y tenía un poquito de fiebre, y el miércoles se puso con mucha más fiebre, igual que el jueves. Le hicimos una prueba de covid, porque hay mucho covid otra vez. Hay gente que no sabe que lo tiene, pero contagia, y eso no se puede remediar. Dio positivo, pero empezó a mejorar. Estaba ya casi bien, y de repente el domingo por la noche se puso con muchísima tos y muchísima fiebre, y ahora tiene una neumonía. Es una de las complicaciones que les da a las personas mayores, y a las que no son mayores también, pero los mayores son más sensibles, tienen menos defensas. Pero bueno, ahí está…”, ha comenzado explicando una “agobiada” Carmen Tello.

A consecuencia del delicado estado de Curro Romero, su mujer lamenta que “solo podemos verlo dos veces al día”, puesto que no se encuentra ingresado en planta, sino en una unidad especial para casos como el suyo: “Está en observación, en aislamiento”.

Carmen Tello da la última hora sobre Curro Romero tras su ingreso de urgencia por una neumonía Europa Press

Aunque “no lo he visto desde ayer”, Tello está informada en todo momento sobre la evolución de su marido, y celebra que “ha pasado la noche bien”. “Yo creo que hoy o mañana puede subirle a planta. Depende de la evolución”, ha dicho esperanzada.

Sobre cómo se encuentra el torero, su esposa recalca su carácter tranquilo, pero matiza que esta situación no es plato de buen gusto para nadie: “Él está estable, pero ya sabemos lo que nos encontramos al venir a los hospitales... Él prefiere estar en su casa, o por lo menos en planta, pero bueno, está muy bien atendido. Esperemos que evolucione bien”.

Por último, Tello se muestra agradecida por las llamas que ha recibido para interesarse por Curro y su estado de salud, aunque está algo molesta con los que sacan a relucir el tema de su edad. “Me dicen ‘bueno, es que es muy mayor’. ¿Y a mí qué me importa que sea muy mayor? Me da igual. Se quiere igual con 90 que con 40”.