Lucas González, de Andy y Lucas, explota tras su supuesta deuda con el promotor: "Soy yo el que lo va a denunciar a él"

El próximo 10 de octubre el dúo Andy y Lucas se despedirá para siempre de los escenarios. Después de más de 20 años en activo, el grupo gaditano se disuelve habiendo conseguido en todas sus fechas por España y Latinoamérica "sold out" durante su gira de despedida, "Nuestros últimos acordes". Mientras preparan sus últimos shows, Andy y Lucas afrontan una nueva polémica que ensombrece su adiós definitivo como dúo.

Lucas González, cansado de mentiras

Esta mañana, la periodista Lorena Vázquez ha desvelado en "Espejo Público" que un promotor musical reclama a Lucas 360.000 euros por haber cerrado más de 30 conciertos del tour. Según la información de la periodista, el burofax ya ha llegado a manos del cantante, el responsable legal de la empresa.

Andy y Lucas Gtres

Tras el revuelo que ha generado esta noticia, Lucas no ha dudado en salir a la puerta de su casa y afrontar esta nueva polémica, acusando a este promotor de "oportunista". "Llegamos a hablar, pero nunca se firmó nada. Todo lo hemos gestionado desde nuestra oficina y nuestro mánager", ha explicado el gaditano, anunciando que sería él quien tomaría medidas legales contra persona. Tras un rifirrafe con Lorena Vázquez, el gaditano ha sido muy tajante con la periodista tras su insistencia sobre el acuerdo: "Cuando gane el juicio, serás tú la que tenga que pedirme disculpas".

Anuncia medidas legales

Lucas González también se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press sobre el asunto. "Le estáis dando cancha a un sinvergüenza, para que lo sepáis. Es mentira total, que ahora lo voy a denunciar yo, hombre", ha comenzado diciendo el artista, asegurando que el promotor no tiene ninguna prueba: "No lo tiene, eso te lo acabas de inventar tú. Además, qué mala leche. Este no tiene vergüenza, es un tío con el que no tengo contrato para nada, se ha inventado todo".

"¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, ¿a mí que me está contando de deuda? Si he vendido 3 millones de discos. Hija, lo siento, suena muy prepotente de cara a la cámara, pero voy al día con Hacienda y voy al día con todo", ha sentenciado Lucas, anunciando que "ahora soy yo el que lo va a denunciar a él" por millón y medio que me debe por calumnias y demás".