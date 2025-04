Teresa Rabal: «Nunca perdí la esperanza de curarme del cáncer»

Cuando hace diez años le descubrieron un cáncer de mama, Teresa Rabal se prometió a sí misma que no se iba a dejar vencer por el mal. Mujer con gran fortaleza y una gran personalidad, tuvo que lidiar al mismo tiempo con el frágil estado de salud de su marido Eduardo, el gran amor de su vida, que, desgraciadamente, falleció en el 2017, víctima de una larga enfermedad pulmonar.

Hija de los recordados Paco Rabal y Asunción Balaguer, Teresa ha heredado la esencia artística de sus progenitores. Su debut como actriz, con tan solo nueve años, fue de la mano del gran Luis Buñuel en su película «Viridiana». Hoy, Teresa lanza a los cuatro vientos que ha recibido el alta. «Han sido años muy duros, pero he salido adelante. Tengo unas enormes ganas de vivir, nada ni nadie me las ha quitado a pesar del padecimiento».

La noto muy animada.

Es que estoy bien.

¿Qué sintió cuando sus médicos le dijeron que se había acabado con éxito el tratamiento oncológico?

Una gran felicidad. Llevaba diez años medicándome, pasando pruebas y controles, y afortunadamente es un final feliz.

Un proceso largo y duro.

Al principio, era como una espada de Damocles que tenías encima, pero creo que siempre hay que tener esperanza en sanar, alegría de vivir y, sobre todo, tirar para adelante por encima de todo. Mi fuerte carácter es una gran ayuda. Como le digo, ahora me siento contenta y feliz. Nunca perdí la esperanza de curarme y ahora, se ha hecho realidad.

Y nunca ha dejado de trabajar.

El trabajo me viene muy bien tanto en los malos como en los buenos momentos, porque me permite estar ocupada. Ahora mismo estoy esperando que se estrenen dos series de televisión en las que intervengo, pero me han pedido que no adelanté nada de ellas por el momento, me lo impiden por contrato. Estoy feliz y volcada en mi profesión de actriz.

¿Qué ocurre con la Teresa Rabal cantante, ya no ejerces esa faceta que tantos éxitos le trajo en el pasado?

Ya no canto, ni hago galas ni tampoco giras. Lo que sí hice es digitalizar todas las canciones que compuso para mí mi marido Eduardo. Desde el «Veo, veo» al «Me pongo de pie»., que tanto éxito tuvieron, sobre todo entre el público infantil.

El apoyo de su familia ha sido esencial en esta última década de infortunios.

El de mis hijos y mis nietos. Formamos una gran familia, una piña. Ellos me han apoyado siempre en este camino tan duro. Es fundamental.

Esta orgullosa de sus hijos.

Muy orgullosa. Luis es cantante, compositor y productor musical, y María directora de casting. Me acompañaron de pequeños en. Muchas de mis giras con el circo y eso les enseñó a ser luchadores y fuertes.

¿Qué mensaje lanza a las personas que aún batallan contra el cáncer?

Como ya dije en una ocasión, que se tomen las cosas con firmeza, seguir con lo que puedas en tu vida, lo peor es deprimirse… Yo tuve que vivir los primeros años

de mi enfermedad con la de mi marido Eduardo. Cuando iba a las sesiones de quimioterapia, el oncólogo me decía que siempre aparecía con una sonrisa, y es

que no me permitía estar mal. Soñaba con curarme, y finalmente, lo he logrado.