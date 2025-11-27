Teresa Rivera, contundente contra Isabel Pantoja: "Mi hermano Paco quería separarse de ella"

Es un tema que Isabel Pantoja ha intentado ocultar totalmente, nunca quiso aceptar la verdad, su soberbia se lo impide. Pero ahora es su cuñada, Teresa Rivera, hermana de Francisco Rivera “Paquirri”, quien pone a la tonadillera a los pies del abismo emocional, al desvelar lo que realmente pretendía hacer el torero y la muerte le impidió llevar a cabo con todas sus consecuencias.

“Mi hermano quería separarse de Isabel. No le dio tiempo a firmar los papeles del divorcio. Los abogados estaban preparándolos. Sabía que se quería separar, no había nada más que hablar, eso es lo que hay. El karma existe”.

EL TORERO FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" Y LA CANTANTE ISABEL PANTOJA EN SEVILLA LA ©KORPA

La relación entre las cuñadas es inexistente, no se han visto desde que una cornada en la plaza de toros de Pozoblanco acabó con la vida del diestro. Y de eso ya han pasado cuarenta y un años.

No contamos nada nuevo si decimos que la artista huyó siempre del contacto con la familia Rivera, y, eso, a su marido le hacía mucho daño. La desconexión entre ambas familias fue pasando factura y contribuyó al deseo de Paquirri de romper su matrimonio.

A quien sí que abre las puertas de su casa Teresa es a su sobrino Kiko, con quien tampoco mantiene relaciones. Isabel hizo lo imposible para que su hijo no tuviera el menor contacto con su familia paterna. Ahora, a la vista del distanciamiento entre el dj y su progenitora, sería un buen momento para que la hermana del torero se encuentre con su sobrino.