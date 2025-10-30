Tiemblan las altas esferas ante la próxima salida de las memorias de Malena Gracia

El anuncio de que Malena Gracia prepara un libro con sus memorias ha levantado las alarmas en algunos círculos de las altas esferas de nuestra sociedad. La artista piensa contar en ellas, con pelos y señales, quiénes fueron sus amores baldíos, incluyendo su polémica relación con el fallecido humorista, Paco Arévalo.

Pero también existen otros hombres que van a sorprender mucho si, finalmente, revela sus identidades. Parece ser que en la lista hay algún político, actores y personajes muy mediáticos.

Malena, a decir de una persona de su entorno, “puede dar un bombazo si descubre ciertos nombres que nunca aparecieron a su lado pero mantuvieron relaciones muy íntimas con ella sin que salieran a la luz. Y si se decide incluirlos en las memorias armarían un revuelo extraordinario.” Ella asegura , adelantándose a la más que posible polémica, que “no me voy a callar nada, mis memorias van a dar mucho que hablar, porque hay muchos episodios de mi vida que no se conocen públicamente”.

Malena Gracia y Paco Arévalo Gtres

Pero, cubriéndose las espaldas, también reconoce que ocultará ciertos nombres, cambiándolos por otros, seguramente porque en esa lista podría haber algún hombre casado. Lo que sí sabemos es que el hijo de Arévalo, Paquito, está dispuesto a demandar a Malena si esta cuenta daros muy íntimos sobre su padre que puedan atentar al honor familiar.

La relación entre la artista y el humorista nunca fue bien aceptada por la familia de Paco, e incluso llegó a rumorearse que aquel noviazgo era un paripe para estar en primera línea de la actualidad con el fin de promocionar sus trabajos. Aunque Malena y Paco negaron por activa y por pasiva que lo suyo fuera un montaje, la sombre de la duda quedó flotando en el aire.