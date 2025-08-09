Todas las imágenes de la celebración del 48º cumpleaños de Paula Echevarría en Starlite con Miguel Torres y su hija

Este jueves 7 de agosto, Paula Echevarría alcanzó los 48º años, una fecha muy especial que ha querido celebrar por todo lo alto. La primera fiesta fue más familiar, con sus padres, su pareja, Miguel Torres; y sus dos hijos, Miki y Daniella, esta última fruto de su matrimonio con David Bustamante. Todos disfrutaron de una jornada de sol, piscina y playa que se alargó hasta la noche, con sus necesarias paradas para comer paella y cenar al atardecer con vistas al mar.

“Gracias a todos por vuestras felicitaciones, por vuestro cariño, por estar... Agradecida a la vida por seguir aquí, rodeada de lo que más quiero y disfrutando de cada paso como lo hago... Y como digo cada año, ¡que Dios me dé salud, que del resto, me encargo yo!”, expresó una contentísima Paula Echevarría.

Pero la celebración no se quedó ahí, y es que este viernes ha tenido lugar su tradicional fiesta en el festival Starlite Occident de Marbella. Con ambientación mexicana, la actriz volvió a soplar las velas rodeada de muchos de sus amigos, Miguel Torres y su hija Daniella, que a punto de cumplir 17 años ya se prodiga con su madre en fiestas y eventos. La joven viene pisando fuerte y con un carisma genético que la convertirá en la protagonista de todos los flashes.

Paula Echevarría y su hija Daniella Gtres

Los invitados al cumpleaños de Paula Echevarría disfrutaron del concierto de Amaral, que hizo lleno total en su primer concierto en Starlite, y después comenzó la fiesta a la que acudieron rostros conocidos como la presentadora Valeria Mazza, el actor Raúl Peña o la fundadora del festival, Sandra García-Sanjuán, toda una eminencia en la Costa del Sol.

Paula Echevarría y Miguel Torres Gtres

No hay más que ver la sonrisa en la cara de Echevarría para percatarse de que atraviesa uno de sus mejores momentos personales. En lo profesional, la actriz está a punto de estrenar un proyecto que la devuelve al engranaje interpretativo, del que se salió hace un tiempo por voluntad propia para centrarse en su familia.

La celebración del 48º cumpleaños de Paula Echevarría Gtres

“La decisión de no hacer series y películas ha sido absolutamente personal. He estado donde quería estar. No hay más esquinas sobre esto”, expresó a LA RAZÓN en una entrevista publicada esta semana. “Los años, aunque pasen, hay que celebrarlos siempre, y yo estoy muy feliz”, remata la actriz, encantada con todos los aspectos de su vida. ¿Qué mejor regalo puede tener?