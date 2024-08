Todos los detalles de la boda entre un concejal del PP y un abogado, con Máximo Huerta como testigo

El pasado 11 de mayo, el escritor Máximo Huerta posteaba en su cuenta de Instagram:"Celebro el amor con envidia. Y comparto la alegría de ver a la pareja más feliz de Valencia. Os felicito con aquel verso del Llibre de meravelles: No hi havia a València dos amants com nosaltres". Con estas palabras, se refiere a dos personas, con quienes comparte una distendida amistad: se trata de Juan Carlos Caballero (34), concejal y portavoz del PP en Valencia, y el abogado Javier Zamora. Huertas, será testigo de este enlace.

Todos los detalles

La boda será el próximo 7 de septiembre, sábado. La fecha escogida no es casualidad, ya que ese día Juan Carlos cumple 35 años, según ha revelado 'El español'. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá-gran amiga y compañera y jefa de Juan Carlos- será la encargada de oficiar el enlace. Asimismo, dicho medio ha adelantado que la pareja festejará su boda en el selecto enclave la Cartuja de Ara Christi. Se trata de un exclusivo emplazamiento cartujo perteneciente al municipio de El Puig, cerca de la sierra Calderona, en la Comunidad Valenciana.

Cabe mencionar que la Cartuja de Ara Christi es un lugar fue declarado Bien de Interés Cultural en 1996. "Este antiguo lugar acoge eventos profesionales y sociales desde 2001. La progresiva rehabilitación ha permitido disponer de una serie de espacios desde 22 metros cuadrados hasta 800 con un total de 2.800 útiles", cita la página web.

Siempre según el citado medio, se especifica que el número de invitados superará los doscientos y dicho acontecimiento promete reunir a grandes personalidades del mundo de la política, sobre todo de la Comunidad Valenciana.

Sus comienzos, unidos por su ideología política

Juan Carlos Caballero y Javier Zamora se conocieron en Nuevas Generaciones y desde entonces se han convertido en una consolidada pareja que suma ya varios años de relación. Caballero es licenciado en Derecho -carrera que comparte con su futuro marido-, pero ha abocado su ejercicio a la política: desde 2012, es secretario general del PP de Valencia, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y diputado de la Comunidad Valenciana desde septiembre de 2015, en sustitución de Rita Barberá.

Por otro lado, Javier Zamora Ciurana, es también licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, y además cursó la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Actualmente se desempeña como jefe de sección de asistencia jurídica a la Presidencia en Diputación Provincial de Valencia.