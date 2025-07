Torito desenmascara a Carmen Borrego: "Pidió mi despido"

Torito es una de las caras más conocidas de nuestro país. El reportero más dicharachero de la televisión puede presumir de ser uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Si algo ha caracterizado al colaborador en sus más de 20 años de carrera en el mundo de la comunicación ha sido su sentido del humor, y este fue uno de los motivos por los que tuvo un fuerte encontronazo con Carmen Borrego hace unos años.

Carmen Borrego pidió el despido de Torito

Torito, en su última reaparición ante las cámaras durante la entrega de los Premios Academia de la Moda Española, ha revelado una de las anécdotas desconocidas que había protagonizado con Carmen Borrego en "Viva la vida", programa de Telecinco en el que colaboraban los dos.

Tal y como ha desvelado el televisivo, la hermana de Terelu Campos "pidió mi despido" cuando "le hice el péndulo a en 'Viva la vida'". Ese momento, uno de los más virales de la historia del programa, continúa a día de hoy siendo recordado en redes.

Según ha explicado Torito, Borrego "se lo tomó muy, muy, muy mal y se fue a dirección, al que era director del programa, y dijo que si no echaban a Torito, no seguía en el programa". A pesar de su cabreo, finalmente no se salió con la suya. "Ella se fue, se salió a hacer dos cigarritos y después volvió, se quedó en una anécdota... pero pidió mi cabeza", ha relatado el colaborador.

Carmen Borrego, a la gresca con su familia

A raíz de su última portada en "Lecturas" siendo muy crítica con Alejandra Rubio, Carmen Borrego vuelve a estar en pie de guerra con su sobrina y el clan Campos s encuentra de nuevo a la gresca. "Yo no creo que Alejandra no esté ubicada, lo que creo es que no es consciente de que se sienta aquí y habla de su familia. Que no lo hace en una revista, vale, lo compro, pero no hacerlo en una revista, no implica que ella habitualmente hable de mí, de mi hijo, de mi hija no habla nadie, porque gracias a Dios es anónima", sentenció la colaboradora, cansada de los reproches de la hija de Terelu Campos.